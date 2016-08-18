Firari askerlerin Türkiye'ye iade talebi Yunanistan'a ulaştı

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, 15 Temmuz darbe girişimi ardından helikopterle Yunanistan'a kaçarak sığınma başvurusunda bulunan askerlerin Türkiye'ye iadesine yönelik resmi talebin kendilerine ulaştığını açıkladı.

Yunan diplomatlar talebin Adalet Bakanlığı'na iletildiğini belirtti.

Altı asker ve iki mühendis Türkiye'de adil yargılanmayacaklarını ve can güvenliklerinin tehlikede olduğunu iddia ederek Yunanistan'dan sığınma başvurusunda bulunmuştu.

Kaçak askerler Dedeağaç'ta yargılandıkları davada, "ülkeye kaçak yollardan girmekten" suçlu bulunmuş ve askerlere 2'şer ay hapis cezası verilmişti.

Mahkeme hapis cezasını 3 yıl süreyle ertelemiş ve askerlerin sığınma talepleri sonuçlanıncaya kadar gözaltında tutulmalarına kara verilmişti.

Askerlerin sığınma başvuruları, yetkililerin askerlerle yarın yapacağı görüşmeler sonrasında ele alınacak.

Sığınma talepleri sonuçlanıncaya kadar askerler Feres Polis Müdürlüğü'nde tutuklu kalacak.

İkisi 39, biri de 35 yaşında üç binbaşı, ikisi 36 ve biri 34 yaşında üç yüzbaşı ve 37 ile 41 yaşlarında iki astsubay İstanbul'da, Türk Hava Kuvvetleri'nde görevli olduklarını söylemişlerdi.

Askerler ifadelerinde darbe hazırlığından haberdar olmadıklarını, emir üzerine hareket ettiklerini, 15 Temmuz gecesi İstanbul Aksaray'dan bazı yaralıları almak üzere görevlendirildiklerini, ancak yerden ateş açılması üzerine birliklerine döndüklerini kaydetti.

Daha sonra Whatsapp grubu üzerinden anlaşarak birlikten sabaha karşı 04.00 sularında ayrılıp boş bir araziye indiklerini ve aralarında Yunanistan'a geçme konusunda mutabakat sağladıklarını anlattılar.

Askerlerin Yunanistan'a geçerken kullandıkları Sikorsky tipi helikopter ise Dedeağaç'a giden Türk Silahlı Kuvvetleri personeli tarafından teslim alınarak Türkiye'ye geri götürülmüştü.