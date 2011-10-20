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Firari asker yol kenarında ölü bulundu

Kışladan firar ettiği açıklanan bir asker, Yolalan beldesinde karayolu kenarında ölü bulundu.

20 Ekim 2011 03:00

T24 - Bitlis'in Tatvan İlçesi'nde vatani görevini yapan ve geçen hafta kışladan firar ettiği açıklanan bir asker, Yolalan beldesinde karayolu kenarında ölü bulundu.


Tatvan İlçesi’nde bulunan 10’ncu Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı’nda vatani görevini yapan Piyade er Ali Önal, geçen hafta üzerine zimmetli silahı ile birlikte firar ettiği açıklandı.


Aradan geçen bir haftaya rağmen firari er Önal, tüm aramalara rağmen bulunamadı. Bitlis’e 30 kilometre uzaklıkta bulunan Hizan İlçesinin Yolalan beldesi yakınlarındaki karayolu kenarında bu akşam saatlerinde ceset gören köylüler, durumu jandarmaya bildirdi.


Cumhuriyet Savcılığı ve jandarma ekipleri olay yerinde yaptığı incelemede Önal, ölü bulundu. Yanında silahı, üzerinde askeri kamuflajı bulunan er Önal’ın vucudunun çeşitli yerlerinde kurşun izleri olduğu belirtildi. 5 aylık asker olduğu öğrenilen 21 yaşındaki Önal’ın cenazesi Bitlis Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Ali Önal’ın cenazesi yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Ailesi tarafından teslim alınan Önal’ın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Konya’ya götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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