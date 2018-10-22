Firari asker, silahla mağaza çalışanlarını rehin aldı (2)

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Gazinatpe\'te, birliğinden firar eden bir asker, silahla alışveriş merkezine girdi. 15 Temmuz Mahallesindeki AVM\'deki bir mağazaya girerek buradakileri rehin alan askeri görenler durumu güvenlik güçlerine bildirdi. İhbar üzerine AVM\'nin bulunduğu bölgeye çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Girişe kapatılan mağaza çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı. Rehineleri bırakan firari asker, bir süre sonra psikolog tarafından ikna edilerek, eylemine son verdi.



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