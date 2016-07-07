'Firari' arıların peşine düşüp bal topluyor; 3 katı fiyata satıyor

Antalya'nın Akseki ilçesinde arıcılık yapan Mehmet Kara, kovanlarından kaçarak su kenarlarına gelen arıların peşine düşüp, doğada kendiliğinden yaptıkları kovanları buluyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Akseki'de sahibi olduğu kovanlarda elde ettiği balı satarak geçimini sağlayan Mehmet Kara'nın diğer arıcılardan farklı bir uğraşı var. Kara, yılın belirli dönemlerinde su kenarlarını dolaşarak, çeşitli nedenlerle kovanlarından kaçmış arıları tespit ediyor. Suya gelen arıları bazen günlerce takip eden Kara, çoğu kez arıların doğal kovanlarını bulmayı başarıyor. Kovanlarda ortalama 10 kilo bal bulan Kara, tamamen doğal ortamda üretilmiş bu balı, kendi kovanlarında ürettiklerinin neredeyse 3 katı fiyatına satışa sunuyor.



Mehmet Kara, kovanlarından kaçan arıların dağda suya geldiğini anlatarak, suya yakın bir yerde şeker şerbeti yapıp arılara tattırdığını belirtti. Şerbeti tadan arıların uçtukları yönü takip ettiğini belirten Kara, bazen kilometrelerce yürüyerek doğal kovanı bulmayı başardığını söyledi.

"10 kilo bal çıkardım"

Son takibinde, çeşme başından izini sürdüğü arıları 3,5 kilometre mesafede, bin 200 metre rakımlı Akçeşme mevkisindeki bir kayanın kovuğunda bulduğunu ifade eden Kara, "Kaçan arıları Toroslar'ın zirvesinde yüksek kayalıkların deliğinde kolay kolay kimse bulamaz. Bu kayanın içinden 10 kilo bal çıkardım." dedi.



Kayadan balı aldıktan sonra arıları da kovana taşıdığını ifade eden Kara, kraliçe arıyı kovana aldıktan sonra diğer arıların da onu takip ettiğine değindi. En son kraliçe arıyı kovana yerleştirdiğini belirten Kara, "Arıları kovana katmak oldukça zor. Her yıl 10-15 kovanlık arı buluyorum. Bu işler çok zordur. Tehlikeli ve yorucudur. Arılar bizleri sokuyor. Ben alışkın olduğum için bu mesleği severek yapıyorum." diye konuştu.



Kara, arıların yaptığı balın tamamen doğal olduğunu, Toroslar'ın zirvesindeki kekik ve yüzlerce çeşit çiçekten alınan balın da ender bulunduğunu kaydetti. Bilen kişilerin kendilerinden özellikle bu balı istediğini ifade eden Kara, kovanda üretilmiş normal balın kilosu 50-100 liradan satışa sunulurken bu balı 250-300 liradan sattıklarını bildirdi.