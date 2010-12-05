-FİRARİ ANGUS TRAFİĞİ BİRBİRİNE KATTI İZMİR (A.A) - 05.12.2010 - İzmir'de, Alsancak Limanı'na yanaşan gemiden indirildikten sonra bindirildiği kamyonun kasasından atlayarak kaçan angus, trafiği olumsuz etkiledi. Alınan bilgiye göre, Uruguay'dan ithal edilen angus cinsi büyükbaş hayvanlar, mezbahaya götürülmek üzere Alsancak Limanı'ndan kamyonlara yüklendi. Limandan çıkan bir kamyonun kasasından atlayan angus, kaçmaya başladı. Kovalamaca sırasında iki otomobile zarar veren angus, yaklaşık bir saatin sonunda Liman Caddesi'nde Tarım İl Müdürlüğü ekiplerince tabancayla uyuşturucu iğne atılarak, yakalanabildi. İlacın etkisini göstermesi beklenirken Alsancak yönünden Karşıyaka yönüne trafik, yaklaşık 15 dakika durdu. İple bağlanarak vatandaşların da yardımıyla orta refüje çekilen angusun bir bacağının kırıldığı, mezbahaya götürülünce vakit kaybetmeksizin kesileceği bildirildi.