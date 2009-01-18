Firar edip geneleve gittiler

İstanbul’daki Silivri Açık Cezaevi'nden Çanakkale Açık Cezaevi'ne nakil edilirken bir tesiste durduğu sırada fırsat bilen ve araçtan inerek firar eden 2 mahkum, gittikleri genelev dönüşü otostop yapmak isteyince polis tarafından yakalandı.



Silivri'den Çanakkale Açık Cezaevi'ne nakledilen 12 mahkumu taşıyan ‘Ford Transit' marka 06 BD 8259 plakalı araç dün saat 21.00 sıralarında Omurtak Caddesi'nde bulunan Çorlu Otogarı karşısında durdu. Bileklerine kelepçe takılmadığı belirtilen mahkumlar akşam yemeği yemediklerini söyleyince Cezaevi Müdürü Mahmut Okumuş araçtan inerek yolun karşısında bulunan pastahaneden poğaça almaya, cezaevi nakil aracında bulunan 3 cezaevi infaz görevlisi ise sigara içmek için indi. Gasp suçundan hükümlü 22 yaşındaki Bayram Demirok ile uyuşturucu suçundan hükümlü aynı yaştaki Yaşar Erkan firar etti. Mahkumların kaçtığını fark eden araç şoförü durumu cezaevi müdürüne bildirdi ve polis ekipleri çağırıldı. Polis ekipleri bölgede inceleme yaparken, diğer 10 mahkum geçici olarak Çorlu Cezaevi'ne gönderildi.



Yaklaşık 4 saat süreyle kentin bütün bölgelerinde arama yapan ekipler, Tekirdağ karayolunun 5'inci kilometresinde 2 kişinin otostop yaptığını görünce şüphe üzerine yanlarında durarak incelemeye aldı. Yapılan inceleme ardından bu kişilerin firari mahkumlar Bayram Demirok ve Yaşar Erkan olduğu tespit edildi. Ekip otosuna alınan mahkumlar polis merkezine götürüldü.



Polis merkezinde verdikleri ifadelerinde Silivri'den Çanakkale Açık Cezaevi'ne nakil olduklarını belirten mahkumlar, “Çorlu'da mola verdiğimiz sırada araçtan kaçmaya başladık. Daha sonra taksiye bindik ve şoföre bizi geneleve götürmesini istedik. Geneleve gittiğimizde cebimizde yeterli para olmadığı için içeri giremedik. Dönüşte otostop yaparak kent merkezine dönmek istedik. Ancak, yakalandık” diye ifade verdi. Polis merkezinde gözaltında tutulan mahkumlar, işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.



‘Uyuşturucu ticareti yapmak ve nakletmek' suçundan 3 yıl hapis cezası bulunan Yaşar Erkan ile ay, ‘Gasp ve adam kaçırma' suçlarından 4 yıl hapis cezası bulunan Bayram Demirok'un ise ayrı ayrı 7.5 cezasının kaldığı bildirildi.



