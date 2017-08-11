Fipronilli yumurtalar 12 ülkeye yayıldı

Kedi, köpek gibi ürünlerinden faydalanılmayan ya da kesilmeyen hayvanlara pire, kene, bit gibi parazitlerin bulaşmasını engellemek için kullanılan fipronilin, yumurtalara bulaşması sonucu patlak veren skandal daha fazla ülkeye yayılıyor.

Perşembe günü itibariyle 12 farklı Avrupa ülkesinde yetkililer, yumurtalara AB içinde kullanımı yasak olan fipronil karıştığına dair bulgulara ulaştıklarını duyurdu. Avrupa Birliği Komisyonu'nun sağlıktan sorumlu üyesi Vytenis Andriukaitis, skandalın patlak verdiği ülkelerin yetkilileri ile özel bir kriz toplantısı yapılmasının talimatını verdiğini açıkladı. Toplantının, skandala ilişkin veriler tam olarak netleştiğinde yapılması bekleniyor.

Şimdiye kadar çıkış noktası Belçika olduğundan yola çıkılan skandalda, Romanya, Slovakya ve Danimarka'da da fipronile rastlandığı açıklandı.

Romanya'da yetkililer, bir ton fipronil bulaşmış sıvı yumurta sarısı tespit etti. Slovakya'da da fipronil bulaşmış 20 palet hazır haşlanmış yumurta tespit edildiği ve söz konusu yumurtaların Almanya üzerinden Hollanda'dan ihraç edildiği bilgisi verildi.

Danimarka'da ise Belçikalı bir tedarikçiden alınmış 20 ton fipronilli yumurtanın cafe, yemekhane ve yemek şirketlerine dağıldığı açıklandı. Romanya ve Slovakya zehir içeren yumurtaların yayıldığı ilk Doğu Avrupa ülkeleri oldu.

Fipronil bulaşmış yumurtaların Romanya, Slovakya ve Danimarka'da tespit edilmesiyle, zehirli yumurtaların yayıldığı ülke sayısı 12'ye çıkmış oldu. Skandalın patlak vermesinin ardından Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa, İsviçre, Avusturya, İsveç, İngiltere ve Lüksemburg'da fipronilli yumurta tespit edildiği duyurulmuştu.

AB kriz oturumu düzenleyecek

Fipronilli yumurta skandalının çok sayıda ülkeye uzanmasının ardından AB bir kriz oturumu düzenleme kararı aldı. Cuma günü AB Komisyonu'nun sağlıktan sorumlu yetkilisi Vytenis Andriukaitis, skandalın yayıldığı ülkelerin ilgili bakanlıkları ve birimleriyle bir kriz toplantısı yapılacağını açıkladı.

Andriukaitis, toplantının skandala yönelik tüm olguların bir araya getirilmesinin ardından yapılacağını ifade etti. AB Komisyonu yetkilisi hali hazırda fipronilli yumurtaların en fazla etkilediği Almanya, Belçika ve Hollanda'nın ilgili bakanlarıyla görüştüklerini aktardı.

Almanya'da 10 milyon 700 yumurta fipronilli

Rheinischen Post gazetesinin haberine göre, Almanya Federal Tarım Bakanlığı ülke genelinde yaklaşık 10 milyon 700 bin fipronil bulaşmış yumurta olabileceğini tahmin ediyor. Gazete haberini, Yeşiller Partisi'nin Federal Tarım Bakanlığı'na yönelttiği soru önergesine dayandırıyor. Bakanlık daha önce yaklaşık 10 milyon yumurtaya fipronil bulaştığını tahmin ettiklerini açıklamıştı.

Skandalın ardından Hollanda'da, fipronil kullandığı gerekçesiyle yumurta üreticisi Chickfriend şirketinin iki müdürü gözaltına alınarak, tutuklandı. Başlatılan soruşturmaların merkezinde ise yasaklı olan fipronili, Dega- 16 adlı dezenfektan maddeye karıştırdığından şüphelenilen Belçikalı bir şirket bulunuyor. Bu kapsamda Belçika ve Hollanda'da çok sayıda baskın düzenlendi.

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DW/AFP/GA/BÖ