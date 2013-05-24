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Spor

Fiorentina'dan Galatasaray'a Burak Yılmaz için 15 milyon Euro

Fatih Terim’in eski takımı Fiorentina, G.Saray’ın yıldızına resmen talip oldu

24 Mayıs 2013 16:59

İtalya'nın Fiorentina kulübü, Burak Yılmaz’a yıllık 2 milyon Euro önerirken, Başkan Ünal Aysal son kararı futbolcusuna bıraktı. Burak ‘evet’ derse, yurt dışına giden en pahalı Türk oyuncu olacak.

Galatasaray Kulübü’nün kapısı başarılı golcüsü için sonunda çalındı. İngilizler, Chelsea’nin Burak Yılmaz için 20 milyon poundluk teklif yapmaya hazırlandığını iddia etse de ilk resmi teklif Çizme’den geldi. Fatih Terim’in eski takımı Fiorentina, G.Saray’ın yıldızına resmen talip oldu.

Bu sezon İtalya Ligi’ni 4. sırada bitiren mor menekşeler, gol kralını hafta başında istedi. Milli futbolcuyu tam 6 ay boyunca oynadığı tüm şampiyonlar ligi ve birçok süper lig maçında takip eden İtalyanlar tam not verdi.


Arda Turan'ı sollayabilir


Burak’ın menajerleri Ogan Tarhan ve Ali Egesel ile temasa geçen Fiorentina, G.Saray’a bonservis bedeli olarak 15 milyon Euro teklif etti. İtalyanlar, futbolcunun kendisine de yıllık 2 milyon Euro önerdi. Fiorentina Teknik Direktörü Montella’nın çok istediği Burak için Başkan Ünal Aysal, ‘evet’ derse, G.Saray, bir kez daha Avrupa’ya en pahalı oyuncu ihracını yapacak. Arda’yı 12 milyon Euro’ya A.Madrid’e satan sarı kırmızılılar, 15 milyon Euro’luk teklifi kabul ederse Burak, yurt dışına en yüksek bedelle giden Türk olarak tarihe geçecek.


Ünal Aysal acele etmiyor


G.Saray yönetimi, olağanüstü genel kurul süreci nedeniyle bu konuda tüm kararı başkan Ünal Aysal’a bıraktı. Aysal’ın ise, acele etmek istemediği ortaya çıktı. Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde 8 gol atarak adını dünyaya duyuran yıldızı için tekliflerin zamanla artacağını belirten başkan, son kararı da teknik direktör Fatih Terim ve Arda örneğinde olduğu gibi futbolcu ile konuştuktan sonra verecek. Şimdi ligin bitimi ile yaz tatiline çıkan milli futbolcunun ne karar alacağı merakla bekleniyor.

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