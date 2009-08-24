Fiore'nin katil zanlısı intihar etti



ABD’de bir çöp kutusunda parçalanmış cesedi bulunan bikini mankeni Jasmine Fiore’nin katil zanlısı olan reality şov oyuncusu Alexander Jenkins Kanada’da bir motel odasında ölü bulundu.

Amerikan ve Kanada medyası, maktulün eski eşi 32 yaşındaki Jenkins’in cesedinin Britanya Kolombiyası’ndaki Hope’da bir motelde bulunduğunu belirterek, Jenkins’in büyük olasılıkla intihar ettiğini bildirdi.



Kanadalı Alexander Jenkins’in cesedinin bulunduğu motelin müdürü, VH1 kanalındaki "Megan wants a millionnaire" (Megan bir milyoner istiyor) reality şovunda oynayan Jenkins’in konaklama ücretinin genç bir kadın tarafından perşembe ödendiğini belirtti.



Jenkins otomobilde otururken genç kadının üç günlük motel parasını peşin ödediğini anlatan motel müdürü, daha sonra çiftin çıkmaması üzerine odanın kapısını açtığında, Jenkins’in elbise dolabının içindeki boruya asılı cesedini bulduğunu kaydetti.



28 yaşındaki eski playboy ve bikini mankeni Jasmine Fiore’nin parçalanmış cesedinin Los Angeles’ın 45 km güneydoğusundaki Orange bölgesinin Buena Park kentinde bir hafta önce bulunmasından beri ABD ve Kanada polisi yoğun şekilde Jenkins’i arıyordu.



Buena Park polisi, mankenin boğularak öldürüldükten sonra, büyük olasılıkla kimliğinin belirlenememesi amacıyla dişlerinin ve parmaklarının söküldüğünü belirtmiş, savcılığın, silikon göğüslerin seri numarasından kimliğin belirlendiğini açıklamasının ardından Jenkins de katil zanlısı ilan edilmişti.



