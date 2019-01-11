FinTech ve kripto parada 2019 yılına damgasını vuracak 5 trend

İSTANBUL, (DHA)- FİNANSAL teknolojiler ve kripto para ekonomisi Türkiye\'de büyümeye devam ederken, yakın dönemde Türkçe dil desteğiyle hizmet vermeye başlayan Londra merkezli küresel kripto para borsası DSX\'in CEO\'su Mike Rymanov, 2019\'un gündemini belirleyecek en önemli 5 trendi açıkladı.

Türkiye\'nin teknolojiye ilgi duyan genç ve dinamik nüfusu, küresel fintech devleri için ilgi çekici bir pazar oluşturuyor. 2018 yılı içinde ABD pazarından önce Türkiye\'de faaliyete geçen Londra merkezli kripto para borsası DSX, geçtiğimiz haftalarda ise Türk Lirası üzerinden, Türkçe dil desteğiyle kripto alım satım hizmeti sunmaya başlamıştı. DSX CEO\'su Mike Rymanov, Türkiye\'nin 2019 yılında FinTech ve kripto alanında heyecan verici gelişmelere öncülük edeceğini belirterek, bu yıl en çok konuşulacak beş ana trendi açıkladı:

KRİPTO PARA YASAL ÇERÇEVEYE OTURUYOR

Kripto paralara ilişkin yasal düzenlemeler 2019 yılında da artarak devam edecek. Finans ekosistemini denetleyen yasal otoriteler, kripto para dünyasında da söz sahibi olmak isteyecek. Kripto para dünyasına adım atan büyük ölçekli finans kuruluşlarına 2019 içinde her geçen gün bir yenisi eklenecek.

EKONOMİ MOBİL ÖNCELİKLİ HALE GELİYOR

Günlük yaşamın her alanında pek çok işlem için kullanılan akıllı telefonlar, rutin finansal faaliyetler için de vazgeçilmez hale gelecek. Kimlik doğrulama ve güvenlikte, iki kişi arası transferlere ve alım satım işlemlerine kadar her türlü finansal işlemde öncelikli olarak akıllı telefonlar kullanılacak. 2020\'de tümüyle nakitsiz bir topluma dönüşemesek de, bu güçlü hedefe bir adım daha yaklaşmış olacağız.

BLOCKCHAİN KRİPTO PARANIN ÖTESİNE GEÇİYOR

İş dünyası 2019\'da blockchain\'i sadece finansal işlemler için değil; bugün pek çok sektörü etkileyen zorlukları ve süreçlerdeki engelleri daha etkin biçimde aşabilmek için kullanmaya başlayacak. Bu yıl en fazla öne çıkacak kullanım senaryolarının başında ise hissedar oylarının blockchain ile doğrulanması, bu sayede yıllık genel kurullarda şeffaflık ve güvenliğin sağlanması geliyor.

YAPAY ZEKA “BUZLARI ERİTECEK”

Finans sektöründe bankalar ve diğer hizmet sağlayıcılar ile tüketici arasında dijitalleşme nedeniyle zayıflayan ilişki, yapay zeka teknolojisi sayesinde yeniden güçlenecek. Büyük veriyi ileri düzey iş analitikleriyle anlamlandıran yenilikçi teknolojiler, daha önce hiç bankacılık hizmeti almamış kişiler için bile kredi skorları belirleyecek.

ANA TREND: FİNANSAL KATILIMI ARTIRMAK

FinTech dünyasının 2019 gündeminde, bugüne kadar bankacılık veya geleneksel finans servislerine ulaşmakta güçlük çeken tüketiciye ulaşmak var. Özellikle gelişmekte olan pazarlarda finansal erişimi teknoloji aracılığıyla artırmak, FinTech dünyasının büyümesinin en etkili yolu olarak görülüyor. Bu nedenle \"önce mobil\" stratejisi, yapay zeka destekli risk yönetimi ve blockchain tabanlı şeffaflık büyük önem taşıyor.

DSX HAKKINDA

İngiltere merkezli kripto para borsası DSX (Digital Securities Exchange), profesyonel finans servisleri alanında uzun yıllar görev yapmış bir ekip tarafından, piyasaya güvenilir, profesyonel ve estetik tasarımlı bir platform sunma hedefiyle 2014 yılında kuruldu. Son kullanıcılar için kripto para alım satımını daha kolay hale getiren DSX, ayrıca yasal mevzuatlara tabi finansal organizasyonlara özel entegre çözümler geliştirerek, kripto para ekonomisini keşfetmek isteyen finans kuruluşlarına güvenli bir geçiş hizmeti sağlıyor.