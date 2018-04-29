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BBC Türkçe

Finsbury Park saldırısı: Zanlı 'terör bağlantılı cinayetten' yargılanacak

Londra'nın kuzeyinde Finsbury Park Camii dışında bir kişinin öldüğü saldırının zanlısı Darren Osborne, 'terör bağlantılı cinayet ve cinayete teşebbüsten' yargılanacak.

29 Nisan 2018 20:30

Londra'nın kuzeyinde bir kişinin öldüğü Finsbury Park Camii saldırısının zanlısı Darren Osborne, 'terör bağlantılı cinayet ve cinayete teşebbüsten' yargılanacak.

Zanlı, 47 yaşındaki 4 çocuk babası Osborne, Pazartesi günü sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı.

Teravih namazından çıkan kalabalığın üzerine aracını süren saldırgan, bir kişi öldürdü, 9 kişiyi yaraladı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu belirtiliyor.

Saldırıda ölen 51 yaşındaki Makram Ali'nin, Bangladeş'ten İngiltere'ye 10 yaşındayken geldiği ve Londra'nın Haringey bölgesinde yaşadığı belirtildi.

BBC'ye konuşan görgü tanığı Abdül Rahman, "Zanlı kamyonetten dışarı çıktığında koşup kaçmak istedi ve 'Müslümanları öldürmek istiyorum. Müslümanları öldürmek istiyorum' diye bağırdı" dedi.

İngiltere'de son 3 ayda dört ayrı saldırı oldu.

Daha önce 22 Mart'ta Londra'nın Westminster bölgesinde, 22 Mayıs'ta Manchester'da, 3 Haziran'da da yine Londra'da London Bridge'de saldırılar düzenlenmişti.

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