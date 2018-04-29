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BBC Türkçe

Finsbury Park: Londra'da göçmenlerin ve işçi sınıfının semti

Teravih namazı çıkışı Müslümanların üzerine bir kamyonetin sürülmesi sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği Finsbury Park, Londra'da başta Cezayirliler olmak üzere çok sayıda farklı kökenden kişiye ev sahipliği yapan bir semt. Bilinen markaları ise İşçi P

29 Nisan 2018 20:30

Teravih namazı çıkışı Müslümanların üzerine bir kamyonetin sürülmesi sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği Finsbury Park, Londra'da başta Cezayirliler olmak üzere çok sayıda farklı kökenden kişiye ev sahipliği yapan bir semt.

Semtin bilinen markaları ise İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri olan Jeremy Corbyn ve ülkenin önde gelen futbol kulüplerinden Arsenal.

Jermy Corbyn, 1983 yılından bu yana Islington North semtinden milletvekili seçiliyor. İşçi sınıfı bir nüfusa sahip Finsbury Park da bu seçim bölgesi içinde yer alıyor.

Arsenal maçlarının oynandığı günlerde Finsbury Park sokakları ve barları, tren ve metro istasyonundan Emirates Stadyumu'na akan binlerce taraftarla dolu oluyor.

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Finsbury Park, 1990'larda radikal din adamı Ebu Hamza nedeniyle kötü bir ün sahibi olmuştu. Ancak daha sonra semtteki caminin yeni yönetim kadrosu, bu durumu değiştirmeye çalıştı.

Bölge aynı zamanda, Londra'da yaşayan Cezayirlilerin de merkezi. "Küçük Cezayir" diye bilinen Blackstock Caddesi, kaldırımlardaki masalarıyla kafeler ve restoranlarla dolu.

Finsbury Park daha önce, İrlandalı göçmenlerin Londra'da ilk ayak bastıkları yerlerden biriydi. Kendine has karakteri ve semte adını veren Finsbury Parkı'nın yeşil alanlarına karşın, bölge Londra'daki en cazip yerlerden biri değil.

Ancak semt zengin bir geçmişe sahip. Caminin hemen karşısındaki eski bir zamanların efsanevi rock sahnesi olan Rainbow Tiyatrosu; The Who, Pink Floyd, David Bowie ve Bob Marley'e ev sahipliği de yapmıştı.

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