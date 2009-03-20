Finli opera sanatçısı Krause Türkiye'ye ders vermeye geldi

Dünyaca ünlü Fin opera sanatçısı Tom Krause, "ustalık sınıfı" dersi vermek üzere Türkiye'ye geldi.



Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Rengim Gökmen, Fin bariton Krause ve yönetmen Eija Tolpo ile basın toplantısı düzenledi.



Toplantıda konuşan Gökmen, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile Finlandiya Savonlinna Müzik Akademisi arasında yürütülen "Türkiye-Finlandiya Müzik Köprüsü" projesi çerçevesinde Krause ve Tolpo'yu konuk etmekten mutluluk duyduklarını söyledi.



Gökmen, Türkiye ile Finlandiya arasındaki kültürel işbirliğini güçlendirmek için Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eşi Hayrünnisa Gül'ün himayesinde gerçekleştirilen projenin Finlandiya eski Cumhurbaşkanlarından Martti Ahtisaari tarafından desteklendiğini belirtti.



Projenin fikir babasının da dünyaca ünlü Fin piyanist ve şef Ralf Gothoni olduğunu aktaran Gökmen, Savonlinna Müzik Akademisi ile yürüttükleri benzer işbirliğini Kahire Devlet Opera ve Balesi ile de sürdürdüklerini ifade etti.



Krause ile Tolpo'nun, başvuranlar arasından 8 sanatçıyı ustalık sınıfına alacaklarını anlatan Gökmen, 31 Marta kadar sürecek çalışmaların sonunda aynı gün Devlet Resim ve Heykel Müzesi'nde konser verileceğini, konser programının da konuk sanatçılar tarafından belirleneceğini kaydetti.







"PAVAROTTI" SOHBETİ







Dünyada opera alanında çok önemli bir isim olması nedeniyle Krause'un ziyaretinin gurur verici olduğunu vurgulayan Gökmen, "Bu, Türk operası için önemli bir adımdır. Finlandiya ile Türkiye arasında bir müzik köprüsü oluşturacağımıza inanıyorum" dedi.



Türkiye'de opera sanatının ulaştığı noktanın da ustalık sınıfı çalışmaları sonucunda görüleceğini ifade eden Rengim Gökmen, "Bu konuda da hiç azımsanmayacak bir noktada olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü, gerçekten dünya çapında sanatçılarımız var" diye konuştu.



Gökmen'in Türkiye'de opera sanatının gelişimiyle ilgili bilgi verirken, "Opera binamız tarihi. Ayrıca, Luciano Pavarotti de bir dönem burada sahneye çıktı" sözleri üzerine Krause, "Sahi mi?" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.



Bariton Tom Krause da Türkiye'yi ilk kez ziyaret ettiğini ve dün geldiği Ankara'da gördüğü misafirperverlikten çok etkilendiğini söyledi.



"Burada şimdiden kendimi evimde hissediyorum" diyen Krause, yapacakları çalışmanın verimli geçeceğine inandığını belirtti.



Ustalık sınıfına seçilecek 8 sanatçı arasından da seçme yapılacağını anlatan Krause, "Ustalık sınıfına katılan 8 sanatçı arasından seçeceğimiz 2 sanatçı, bu yıl yaz aylarında Savonlinna Müzik Akademisi'nde ders alacak" dedi. Müziğin çok etkin bir iletişim aracı olduğunu da dile getiren konuk sanatçı, "Ses, ruhun bir yansımasıdır" sözleriyle sanatın gücünü vurguladı.



Ankara Devlet Opera ve Balesi Müdürü Erdoğan Davran ise 31 Marttaki konserin programının konuk sanatçılar tarafından belirleneceğini ve piyano eşlikli bir resital olacağını kaydetti.





