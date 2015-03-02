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Kültür-Sanat

Finlandiya’nın 2015 Eurovision temsilcisi, otizmli ve down sendromlulardan oluşan PKN

Finlandiya halkının ön elemesinden geçecek olan grup üyeleri destek istiyor

02 Mart 2015 09:08

Yıllardır sıkıcı performanslara ve siyasi çekişmelere sahne olan müzik yarışması Eurovision, sıradışı yarışmacılarıyla son yıllarda adından sıklıkla söz ettiriyor. Pertti Kurikan Nimipäivät (PKN) adlı Finlandiyalı rock müzik grubu, down sendromlu ve otistik üyeleriyle Eurovision 2015′e aday olmaya hazırlanıyor.

Finlandiya’da Otizmli ve Down Sendromlu müzisyenlerden kurulu punk rock grubu PKN, bu hastalıklara geniş çapta ilgi çekebilmek için Eurovision’a katılacaklarını açıkladı.

Dünya basınının yoğun markajında olan müzik grubunun, otizme ve down sendromuna olan farkındalığı şimdiden arttırdığı ise bir gerçek.

Finlandiya halkının ön elemesinden geçecek olan grup üyeleri destek istiyor.

Bu yıl Avusturya’da düzenlenecek olan yarışmaya, “Aina Mun Pitaa” (Ne zaman zorunda kalsam) adlı  Fince şarkıyla katılacak olan grup üyeleri, 6 yıldır birlikte müzik yapıyor.

Grubun 2009 yılında yayınlanan, “The Punk Syndrome” (Punk Sendromu) adlı bir de belgesel filmi bulunuyor.

Türkiye 2013 ve 2014 yıllarında Eurovision şarkı yarışmasına, oylama ve kura sistemini eleştirdiği için katılmıyordu ancak bu yıl yarışmaya katılma kararı alındı.

Geçtiğimiz yıl Danimarka’da düzenlenen Eurovision şarkı yarışmasında, “Rise Like a Phoenix” adlı şarkısı ve sıradışı görüntüsüyle Avusturyalı Conchita Wurst birinci olmuştu.

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