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Finlandiyalı yazar 'ajanlık' suçlamasıyla Türkiye'den sınır dışı ediliyor

Finli yazarın avukatı: Sınırdışı edilmek istenmesi hukuka aykırı gerekçe üretildiğini gösteriyor

29 Nisan 2016 16:03

Van'da yaşayan Finli yazar Taina Niemela'nın 'ajanlık faaliyetinde bulunduğu' gerekçesiyle sınır dışı edileceği bildirildi.

Taina Niemela'nın avukatı Mahmut Kaçan konuyla ilgili Fransız Haber Ajansı'nın (AFP) sorularını yanıtladı. Yazarlık yapan müvekkilinin terörle mücadele şubesi timleri tarafından gözaltına alındıktan sonra sorgulandığını belirten Av. Kaçan, "Hakkında somut bir kanıt yok. Ajanlıkla suçlanan birinin tutuklanması gerekir. Sınırdışı edilmek istenmesi hukuka aykırı gerekçe üretildiğini gösteriyor" dedi. Mahmut Kaçan, "Bu olayla birlikte Kuzey Kore’ye dönüşme yolunda olduğumuzu söyleyebiliriz" sözlerini kullandı.

Diyarbakır'da görev yapan Hollandalı gazeteci Frederike Geerdink de geçen yıl sınır dışı edilmişti. Geerdink, "PKK propagandası yaptığı" ve "silahlı terör örgütüne yardım ettiği" gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

 

“Demokrasilerde yeri yok”

 

Türkiye'nin kara liste tuttuğu iddiası Almanya'da rahatsızlığa neden olmuştu. Türkiye'yi istenmeyen gazetecilerle ilgili bir kara liste oluşturulmaması konusunda uyaran Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz, "Demokrasilerde gazeteci isimlerinin yer aldığı liste olmaz" görüşünü dile getirmişti.

Alman Gazeteciler Birliği de Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier'e Türkiye'nin sınır dışı edilecek gazetecilerin isimlerinin yer aldığı bir liste tutup tutmadığını sormuştu.

 

Türkiye'ye sokulmayan yabancı gazeteciler

 

Geçtiğimiz haftalarda çok sayıda yabancı gazetecinin Türkiye'ye girişine izin verilmedi. Alman birinci kanalı ARD'nin Kahire bürosu yöneticisi Volker Schwenck İstanbul'dan Türkiye'ye giriş yapmak isterken Atatürk Havalimanı'nda 12 saate yakın alıkonulduktan sonra Kahire'ye geri yollandı. Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Schwenck'in "güvenlik" gerekçesiyle ülkeye girişine izin verilmediğini söyledi.

Aralarında Alman Bild gazetesinin de bulunduğu birçok basın kurumuna çalışan Yunan fotoğrafçı Giorgos Moutafis, İstanbul Havaalanı'nda ülkeye sokulmayarak sınır dışı edildi.

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