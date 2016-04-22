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Dünya

Finlandiya'da postacılar artık çim de biçecek

Finlandiya Posta İdaresi geçen ay 22 bin çalışanından 700’ünü işten çıkarma kararı almıştı

22 Nisan 2016 14:24

Tüm dünyada olduğu gibi Finlandiya’da da mektubun yerini giderek elektronik postanın alması üzerine işten çıkarmaların gerçekleştiği ülkenin Posta İdaresi’nde, postacıların çim de biçmesi önerisi gündeme geldi. Finlandiya Posta İdaresi tarafından kabul gören öneri, yaz aylarından itibaren  uygulamaya konulacak. 

Doğan Haber Ajansı’ndan Ahmet Yıldırım’ın haberine göre, Elektronik haberleşmenin artmasıyla birlikte gönderilen mektup sayısının düşmesi üzerine, Finlandiya Posta İdaresi geçen ay 22 bin çalışanından 700’ünü işten çıkarma kararı almıştı.

İşsiz kalmaktan korkan Finli postacılar, işlerin az olduğu günlerde çim biçmeyi önerdi. Finlandiya Posta İdaresi tarafından kabul gören öneri, yaz aylarından itibaren ülke çapında  uygulamaya konulacak. Hava durumunun müsait olması halinde, işlerin az olduğu Salı günleri postacılar çim biçecek.

 

Bir süredir yemek servisi de sunuluyor

 

Bahçesindeki çimlerin biçilmesini isteyen Finlandiyalılar, haftada bir saat olmak üzere, ayda 130 Euro karşılığında posta idaresine başvurarak, çimlerin biçilmesini isteyebilecek. Gelirleri sürekli düşen Finlandiya Posta İdaresi, farklı hizmetler sunarak ekonomik sıkıntılarını aşmak istiyor. Posta idaresi bir süredir yemek servisi hizmeti de sunuyor. 2015 yılı gelirleri yüzde 10 oranında düşen kurumun gelirleri 1,65 milyar euro’ya geriledi.

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