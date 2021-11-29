Finlandiyalı öğretmen, IŞİD üyelerinin çocuklarının tutulduğu kampa uzaktan ders verdi

Finlandiyalı öğretmen Ilona Taimela, radikal İslamcı terör örgütü IŞİD üyelerinin ailelerinin tutulduğu El-Hol kampında bulunan çocuklara WhatsApp üzerinden ders verdi.

AFP'ye verdiği demeçte Taimela, "Bazı çocuklar ev kelimesinin ne olduğunu dahi bilmiyorlardı, çünkü hep çadırlık alanlardalar" dedi.

Kampta telefonların yasaklanmasıyla birlikte dersler gizli tutuluyor ve proje Finlandiya halkından da saklanıyordu.

İnsan hakları gözlemcileri, kamptaki çocukların sürekli şiddet ve yangın tehdidi altında olduğu konusunda uyarılarda bulundu.

Finlandiya'nın El-Hol'deki Finlandiyalı çocukların sağlık ve eğitime erişim ve nihayetinde ülkelerine geri dönüş de dahil olmak üzere temel haklarını sağlamakla görevli özel elçisi Jussi Tanner, "Burası sefil bir yer, kontrolden çıktı" dedi.

Tanner, annelere gönüllü eğitimden bahsettikten kısa bir süre sonra, kamptaki otuz beş Finlandiyalı çocuktan yirmi üçü kaydoldu.

Kısa süre sonra Taimela ve meslektaşı, günde bir veya iki konuya değinecek şekilde kayıt yaptıran öğrencilere yazılı dersler vermeye başladı.

Eğitim ile ilgili olarak Finlandiyalı öğretmenler "Küçükler Fince, büyükler coğrafya ya da tarih öğrenecekti. Bazı öğrenciler ise İngilizce öğrenmek istedi" dedi.

Finlandiya Dışişleri Bakanlığı 23 çocuğu ve yedi yetişkini ülkelerine geri gönderdi.

Tanner AFP'ye verdiği demeçte, Suriye'deki kamplarda, 10'u çocuk olmak üzere yalnızca 15 kadar "ulaşılması zor" kişinin kaldığını söyledi.

Taimela'nın Suriye'deki çocuklara eğitimin 2021'in ortalarında sona erdi ve bakanlık daha sonra projeyi halka duyurdu.