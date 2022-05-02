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Dünya

Finlandiyalı konsorsiyum, Rus nükleer enerji santrali anlaşmasını iptal etti

Fennovoima, Rus nükleer enerji santrali sağlayıcısı Rosatom ile anlaşmanın iptal edildiğini duyurdu

02 Mayıs 2022 13:53

Finlandiya'nın Fennovoima konsorsiyumu, Rusya'nın Hanhikivi 1 Nükleer Enerji Santrali'nin inşasına yönelik anlaşmanın iptal edildiğini duyurdu.

Rusya ve Finlandiya’dan şirketlerin yer aldığı Fennovoima’da Outokumpu, Fortum ve SSAB isimli Fin şirketleri ve Rosatom yer alıyor. Fin şirketler konsorsiyumun üçte ikisini yönetirken, Rusya ise üçte birini yönetiyor.

Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaş sürerken Fennovoima, Rus nükleer enerji santrali sağlayıcısı Rosatom ile anlaşmanın iptal edildiğini duyurdu.

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