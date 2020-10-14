Finlandiyalı havayolu şirketi, mutfak personelini işten çıkarmamak amacıyla uçaklarda dağıttığı ikramları marketlerde satacak

Finlandiyalı havayolu şirketi Finnair, yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle azalatan talep karşısında, mutfak personelini işten çıkarmamak amacıyla "business class" yolculara sunulan ikramları süpermarketlerde satma kararı aldı.

Sputnik'in AP'den aktardığına göre şirket, "Taste of Finnair" markalı yiyecekleri yarından itibaren marketlere dağıtacak. Şirketin ikramları arasında "ren geyiği köftesi", "Arktik köfte" ve Japon usulü teriyaki soslu biftek gibi ürünler yer alıyor.

"Yemekler daha az tuz ve baharat içerecek"

Ürünlerin fiyatı 10 ila 13 Euro arasında değişecek. Şirketin yemeklerini satacak olan K-Citymarket Tammisto mağazasının müdürü Kimmo Sivonen, Ilta-Sanomat gazetesine yaptığı açıklamada yiyeceklerin, insanların tat alma yetisinin azaldığı uçak koşullarında dağıtılanlara nazaran daha az tuz ve baharat içereceği bilgisini paylaştı.

Sinoven, "Bence bugünlerde herkesin biraz gezme isteği var ve şu an bu ihtiyacı biraz karşılayabiliriz" ifadelerini kullandı.

Şirket çalışanlarının önemli bir kısmını işten çıkardı

Öte yandan yaklaşık 7 bin çalışanı bulunan Finnair, salgının başlangıcından bu yana bunların büyük bir kısmını işten çıkardı ve uçuş trafiği geçen ay, geçen yılın eylül ayına göre yüzde 91 azaldı.

Finnair Kitchen Başkan Yardımcısı Marika Nieminen, konuya ilişkin açıklamasında "Mutfak çalışanlarının çoğu geçici olarak işten çıkarıldı ve artık yeni iş ve istihdam yaratabiliriz" diye kaydetti.