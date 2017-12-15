Finlandiya'dan Merkel'e Cinsiyet Eşitliği Ödülü

Almanya Başbakan Angela Merkel, "kız çoçuklarına ve kadınlara örnek olduğu" gerekçesiyle Finlandiya'nın Uluslararası Cinsiyet Eşitliği Ödülü'ne layık görüldü.

Ödülü Merkel'e, Brüksel'de devam eden AB zirvesi sırasında perşembe günü takdim eden Finlandiya Başbakanı Juha Sipila, "Sen bizlere kadınların da en üst düzey yönetici pozisyonuna ulaşabileceğini gösterdin" şeklinde konuştu.

Sipila, Finlandiya'nın bu yıl ilk kez verdiği ödülü Merkel'in kazanmasına gerekçe olarak, Almanya Başbakanı'nın insan hakları ve insanlık onurunu savunucu çalışmalarını ve kadın ile kız çocukları için sarf ettiği çabayı gösterdi.

Merkel: Daha yapılacak çok şey var

Ödülünü bizzat alan Merkel ise teşekkür konuşmasında, "Bu ödülü, eşitliği daha da fazla sağlamak üzere bir teşvik olarak kabul ediyorum. Çünkü daha yapılacak çok şey var" şeklinde konuştu.

Finlandiya cinsiyet eşitliği konusunda önemli proje ve girişimlere imza atıyor. Finlandiya, dünya genelinde kadın ve erkekler arasındaki fırsat eşitliği konusunda çaba gösteren kişileri ödüllendirmek amacıyla bu yıl ilk kez Uluslararası Cinsiyet Eşitliği Ödülü'nü vermeye başladı.

Finlandiya 1906 yılında Avrupa'da kadınlara seçme ve seçilme hakkı veren ilk ülke olmuştu. O dönemden bu yana kadın ve erkeklerin her alanda eşit şartlarda olması için çaba gösterilmeye devam ediliyor.

Dünya Ekonomik Forumu'nun Kasım ayında yayımlanan 2017 Küresel Cinsiyet Eşitliği Uçurumu Raporu'na göre, Finlandiya söz konusu açıdan kadın erkek arasındaki farkın en az olduğu ülkelerin başını çekiyor. 144 ülkenin yer aldığı listede Finlandiya üçüncü, Almanya ise 12'nci sırada yer alıyor. Bu listede Türkiye ise 131'inci sırada bulunuyor.

dpa, GA/CÖ

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