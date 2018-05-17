Finlandiya'dan Antalya'ya 12 ay uçak seferi

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - FİNLANDİYA\'nın Ankara Büyükelçisi Paivi Kairramo, Finnair\'in tarifeli olarak Antalya\'ya 3, Alanya\'ya haftada 4 sefer düzenlemeye başladığını, bu seferlerin Antalya\'ya 12 aya çıkartıldığını açıkladı.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Finlandiya\'nın Ankara Büyükelçisi Paivi Kairramo, Antalya Konsolosu Liisa Uschanov, Antalya Fahri Konsolosu Koray Turan ve Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Antalya Koordinatörü Alaattin Özyürek\'i makamında kabul etti. Antalya\'da İskandinav ülkeleri Norveç, Danimarka, İsveç ve Finlandiya büyükelçilerinin toplantısı için gelen Büyükelçi ve beraberindeki heyet, Vali Karaloğlu\'na resmi ziyarette bulundu.

Toplantıda Vali Karaloğlu, Finlandiyalı heyete Antalya turizmi, tarımı ve genel ekonomisiyle alakalı bilgiler verdi. Finlandiya ile Türkiye\'nin siyasi ilişkilerinin çok üst düzeye çıktığını aktaran Vali Karaloğlu, ilişkilerin bu kadar iyi olduğu bu dönemde turizm, kültür, spor, ticari ve diğer ilişkilerin de geliştirilmesi gerektiğini söyledi. Finlandiya Antalya ilişkilerini de değerlendiren Karaloğlu, Finlandiya\'dan gelen turistin yüzde 60\'ının Antalya\'ya geldiğini belirterek, “İskandinav bölgesinde 2016\'da düşüş oldu ama Finlandiya bundan etkilenmedi. Ama Finlandiya\'dan 2017\'de enteresan bir düşüş var. Bu sene ise İskandinav ülkelerinden yukarıya doğru artış var. Finlandiya için tam sezona girmedik ama Finlandiya\'dan gelen turist sayısında da artış olacaktır. Alanya bölgesinde yaklaşık 3 bin konut satışı yapılmış. Birçoğu 12 ay yaşamını sürdürüyor. Finlandiya\'da Antalya\'nın çok iyi bilinen bir destinasyon olduğunu tahmin ediyorum. Finnair\'in 12 ay uçuş kararı da turizmi çok geliştirecek bir adım. Özellikle kış aylarında golf ve spor turizmine yönelik ilgiyi artıracaktır\" dedi.

Finlandiya açısından turizmde bu yıl çok güzel gelişmelerin sözkonusu olduğunu belirten Büyükelçi Paivi Kairramo, Fin turistlerin özellikle kış sezonunda Antalya\'da 3-4 ay kaldıklarını söyledi. Özellikle Alanya bölgesini çok sevdiklerini kaydeden Kairramo, “Kültürel olarak bakıldığında da halklar arasındaki ilişkiler uzun yıllardır var, bin yıldır belki de. Hatta Türkçe ve Fin dilleri arasında da benzerlikler sözkonusu. 25 yıldır Finlandiya\'da Türkiye bir numaralı destinasyon. Tabi son 3 yılda turist sayılarında düşüş var ama bu yıl için inanılmaz artış sözkonusu. Bizim ulusal havayolumuz Finnair tüm yıl boyunca Antalya ve Alanya\'ya uçma kararı aldı. Tarifeli olarak Antalya\'ya haftada 3 kez, Alanya-Gazipaşa Havalimanı\'na ise 4 kez uçuş gerçekleştirilecek. Daha önce nisan-ekim ayları arasında sezonluk uçuşlar yapılıyordu. Bu yıldan itibaren Antalya\'ya uçuşlar 12 aya uzatıldı. Finnair büyük bir firma ve onların buraya uçuyor olması demek rakamların büyüyeceğini gösteriyor. Bu uçuşlar ticari ve ekonomik ilişkilere de katkı sağlayacaktır\" diye konuştu.

VİZELER ANTALYA\'DAN DA ALINABİLECEK

Finlandiya Antalya Fahri Konsolosu Koray Turan ise büyükelçilik tarafından Antalya\'da yetkilendirilen bir firma aracılığıyla Finlandiya için vizelerin artık Ankara veya İstanbul\'a gitmeye gerek kalmadan Antalya\'dan da alınabileceğini kaydetti. Turan, Antalya\'dan da alınabilecek Schengen vizelerinin diğer İskandinav ülkelerine geçişi de sağladığını dile getirdi.



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