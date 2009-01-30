Finlandiya'dan 34 bin turist geliyor

Nüfusunun yüzde 60’ı tatilini yurtdışında geçiren Finlandiya'dan İstanbul'a 2009 yılında 34 bin turistin gelmesi bekleniyor.



AA muhabirinin, Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Birliği'nden (TUROB) aldığı bilgiye göre, 5 milyona ulaşan Finlandiya nüfusunun yüzde 60'ı, ülkede 8 ay süren soğuk kış mevsimi nedeniyle tatilini yurtdışında geçiriyor. Son yıllarda, Finlandiya'dan yurtdışına ziyaretlerde büyük artış gözleniyor.



Kişi başına milli gelirin 22 bin 621 euro olduğu Finlandiya'dan gelen turistler Türkiye'de ortalama 800 dolar harcıyor. Finlandiyalılar, bu rakamla İskandinavya'nın en çok harcama yapan turist grubunu oluşturuyor.



Finlandiyalılar gelir grupları ne olursa olsun, yılda bir kez seyahat ediyor. Yurt dışına en çok 25 yaş grubundaki Finlandiyalılar çıkıyor. Ancak 35-65 yaş arasındaki Finlandiyalılar daha çok harcama yapıyor. Yurt dışı seyahatlerinin yüzde 62'si deniz-kum-güneş turizmine yönelik olan Finlandiyalılar'ın, yüzde 19'u golf-SPA-inanç, yüzde 12'si City Break (hafta sonu tatili), yüzde 7'si kültür turizmi amaçlı seyahat ediyor.



Geçen yıl, Finlandiya'dan yurt dışına 5 milyon seyahat gerçekleştirildi. 2007 yılında 957 bin 282 olan toplam paket tur sayısı, 2008 yılında 988 bin 923'e çıktı.



Paket tur organizasyonları kapsamında, geçen yıl Finlandiya'dan İspanya'ya 465 bin, Yunanistan'a 172 bin, İtalya'ya 150 bin, Tayland'a 110 bin, Türkiye'ye 105 bin, Bulgaristan'a 82 bin, Mısır'a 45 bin tur gerçekleştirildi.



Finlandiyalı turist sayısında artış



İstanbul'a gelen Finlandiyalı turist sayısında büyük artış yakalanarak, 2007 yılında 20 binden 2008 yılında 26 bine ulaşıldı. Bu yıl ise İstanbul'a 34 bin Finlandiyalı turistin gelmesi bekleniyor.



THY'nin İstanbul-Helsinki uçuşlarını haftada 5'ten, Mart ayı itibarıyla 7'ye çıkarması ve uzun yıllar sonra Finlandiya Milli Havayolu Finnair'in Mart ayından itibaren haftada 4 kez olmak üzere İstanbul-Helsinki uçuşlarına başlaması, turizm açısından son derece önemli gelişme olarak değerlendiriliyor.



Ayrıca, İstanbul'da 5-7 Haziranda gerçekleştirilecek "Formula 1"e de çok sayıda Finlandiyalı'nın katılması bekleniyor.



Finlandiyalılar, Türkiye'de İstanbul'dan sonra en çok Antalya (Alanya ve Kemer) ve Marmaris'e (İçmeler) 1-2 haftalık seyahat ediyor.

