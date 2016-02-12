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Dünya
Deutsche Welle

Finlandiya'daki sığınmacılar dönmek istiyor

Finlandiya'da binlerce sığınmacı iltica başvurularını geri çekti. Çoğu Iraklı sığınmacı "hayal kırıklığı" yaşıdıklarını belirterek, ülkelerine dönmek istiyor.

12 Şubat 2016 19:24


Finlandiya'daki koşulları beğenmediklerini ileri süren sığınmacılar aşırı soğuk geçen kıştan da şikâyetçi olduklarını belirtiyor. Geçen yıl ülkeye 32 bin 500 sığınmacı gelmişti. Resmi makamlar şimdiye kadar 4 bin 100 sığınmacının iltica başvurusunu geri çektiğini duyurdu. Sayının önümüzdeki ay beş bini bulacağı tahmin ediliyor. Sığınmacıların iltica başvurularını geri çekmeleri üzerine Finlandiya hükümeti önümüzdeki haftadan itibaren Bağdat'a uçak seferleri başlatmayı planlıyor. Böylece ülkede kalmak istemeyen sığınmacıların Irak'a dönmeleri sağlanacak.

Finlandiya'da bir seyahat acentesi işleten Somali kökenli Muhiadin Hassan, koşullardan memnun olmayan ve Irak'a dönmek isteyenlere bir günde 15-20 uçak bileti sattığını söyledi. Hassan, "Bazıları yemekleri beğenmiyor, Finlandiya'yı soğuk buluyorlar ya da burada bulunmaktan hoşnut değiller. Birçok gerekçe var" diye konuştu.

Koşullar zorluyor

Uluslararası Göç Organizasyonu temsilcisi Tobias van Treeck Finlandiya'da uzun süren iltica prosedürleri ve mevcut koşulların sığınmacıların beklentileriyle örtüşmediğini kaydetti.

Ülkelerine geri dönmek isteyen sığınmacıların yaklaşık yüzde 80'i Iraklı. Buna karşın 855 Suriyeli'den 22'si, 5 bin 214 Afganlı sığınmacıdan ise 35'i iltica talebini geri çekerek, ülkelerine geri dönmek istediğini beyan etti.

Finlandiya, İsveç ve Norveç gibi İltica Yasasını ağırlaştırmıştı. Böylece çalışabilecek durumdaki sığınmacılara kendilerine gösterilen işlerde çalışma şartı getirilmiş oldu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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