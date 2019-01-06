Finlandiya'da mülteciler, 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak

Finlandiya’ya gelen düzensiz göçmenlerin tutuklanarak 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını öngören yasa değişikliği 1 Ocak tarihinde yürürlüğe girdi.

Yasalarda daha önce de ülkeye dökümansız giriş yapan yabancıların para cezasına çarptırılacağı hükmü yer alıyordu. Yapılan değişiklikle ise “gerekçesine bakılmaksızın” vize almadan Finlandiya’ya giriş yapan tüm mülteciler “suçlu” kabul edilecek.

Finlandiya Adalet Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada yeni değişikliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte 1 yıla kadar hapis cezası verilebileceği bilgisine yer verildi. Yüksek cezaların caydırıcı etki yaratacağı ileri sürüldü.

Sınır dışı kolaylaştırılıyor

Murat Kuseyri’nin Evrensel’de yer alan haberine göre, Finlandiya Parlamentosu Başkanı Paula Risikko da, “suç işleyen” göçmenlerin ülkelerine iade edilmesi için yasalarda değişiklik yapılması gerektiğini söyledi.

Cumartesi günü Finlandiya Ulusal Haber Ajansı Yle’nin “Sabah 1” programına konuk olan Risikko, güç durumda olan insanlara yardım edilmesi gerektiğini ancak kurumların sistemi istismar edenleri engellemek zorunda olduğunu söyledi.

Sürekli oturum izinlerini iptal etme olanağının yasalarda yer alması gerektiğini savunan Risikko, “Biz oturma izinlerini, sürekli oturma izinlerini de iptal edebilmeliyiz, örneğin ulusal tehdit olarak sınıflandırılan kişilerin” dedi.

Günümüzde devamlı oturma izinlerinin geri alınmasının oldukça güç olduğunu söyleyen Risikko, yasalarda yapılacak değişiklerin caydırıcı etkisi olacağını öne sürdü.

İlk hamleyi Cumhurbaşkanı yapmıştı

Yılbaşı konuşmasında ulusa seslenen Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, mülteci ve göçmenlere yönelik mesajlar vermişti. Mülteci sorununun son yıllarda Avrupa’yı bölen sorunların başında geldiğini savunan Niinistö, Finlandiyanın zor durumdaki mültecileri korumayı öngören uluslararası sözleşmelere dahil olduğunu ve sözleşmelere uyma zorunluğu olduğunu belirtmişti.

Niinistö, konuşmasının devamında ise Finlandiya’ya “başka nedenlerle gelen bazı kişilerin” sistemi kullandıklarını ve insanlık dışı davranışlarıyla güvensizlik yarattıklarını öne sürmüştü.

Finlandiya, daha önce de 2016 yılında kabul ettiği yasalarla sığınma hakkını önemli ölçüde sınırlamıştı.