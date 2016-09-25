Finlandiya'da ırkçılığa karşı gösteri

Finlandiya Başbakanı ve eski Cumhurbaşkanı Tarja Halonen de şiddet, ırkçılık ve faşizm karşıtı gösterilere katılarak protestoculara destek verdi.

Finlandiya polisi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Helsinki'de 15 bin kişinin, diğer kentlerdeki benzer gösterilere de binlerce kişinin katıldığını duyurdu.

Finlandiya Başbakanı Juha Sipila, YLE radyosuna verdiği demeçte, "İnsanlar doğru bir nedenle buraya geliyor çünkü şiddet yanlısı radikalizmin yükselişi Finlandiyalıların çoğu için bir endişe kaynağı” dedi.

Kuopio kentindeki gösteriye katılan Sipila, hükümetin kısa süre içinde radikal gruplarla başa çıkabilmek için yeni önlemler alacağını kaydetti.

Helsinki'deki gösteriye katılanlar, "Nazizm'e hayır” yazılı pankartlar ve yeşil balonlar taşıyıp ıslıklarla ırkçılığı protesto etti.

Karttunnen'in ölümü

Helsinki'deki gösteri 28 yaşındaki Jimi Karttunen'in ölümünün ardından, "Yeter demek yeter demektir” sloganı altında toplanan bir Facebook grubu tarafından organize edildi.

Karttunen'in eylül ayı başında, Helsinki'de göç karşıtı gösteri düzenleyen Neonazileri durdurmak için karşılarına geçtiği ve ardından göğsüne tekme yiyip yere düştüğü ve başını çarptığı bildiriliyor.

Karttunen, aldığı yaralar sonucu 16 Eylül'de hayatını kaybetmişti.

"Sınırları kapatın!” sloganıyla karşıt gösteri

Öte yandan, kentte "Sınırları kapatın!” sloganıyla az katılımlı bir karşıt gösteri de düzenlendi. Ancak polis iki grubun karşı karşıya gelmesini engelledi ve olay çıkmadığı bildirildi.

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AFP/dpa, BS/SÖ