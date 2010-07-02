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Ekonomi

Finlandiya'da internet ücretsiz

Finlandiya'da dün yürürlüğe giren yasayla telekomünikasyon firmaları her vatandaşa ücretsiz internet hizmeti vermekle yükümlü tutuldu.

02 Temmuz 2010 03:00

T24- Finlandiya'da dün yürürlüğe giren yasayla telekomünikasyon firmaları her vatandaşa ücretsiz internet hizmeti vermekle yükümlü tutuldu. İnternet temel insan hakkı kabul edilirken, mahkemeler bile bu hakkı kaldıramayacak

İnternet bağlantısına sahip olmayı 'vatandaşlık hakkı' olarak kabul etme tartışmaları sürerken, bu konuda ilk yasayı çıkarıp yürürlüğe sokan ülke Finlandiya oldu. 1 Temmuz'da yürürlüğe giren yasaya göre Finlandiya'daki telekomünikasyon firmaları tüm vatandaşlara en az 1 Mbps hızında genişbant internet bağlantısı sağlamakla yükümlü tutuldu. İnternet erişimini 'insan hakkı' olarak tanımlayan yasa uyarınca hiçbir firma veya mahkeme vatandaşların internet bağlantısını kesemeyecek veya kesilmesi yönünde karar veremeyecek. Başka deyişle ülkede internet, su, elektrik ve temiz hava gibi temel ve asla kesilemeyecek insani ihtiyaçlar arasına katılmış oldu.

4 BİN EVE İNTERNET

Finlandiya dünyanın en çok 'çevrimiçi' olan ülkelerinden. Ülke nüfusunun yüzde 96'sı internet kullanıyor ve interneti sadece eğlence değil tüm gündelik yaşamlarında vazgeçilmez bir yardımcı olarak kullanıyor. Ülkedeki e-devlet uygulamaları da dünyada en sistematik ve düzenli işleyenlerden. Yeni yasadan sonra hala internet bağlantısı olmayan 4 bin haneye de firmalar hızlı bir şekilde hat çekmek zorunda. Finlandiya hükümeti, 2015 yılına kadar herkese 100 Mbps hızında bağlantı sağlama hedefine sahip.

İngiltere' de 2012'ye kadar internetsiz ev kalmayacak

Finlandiya'nın aldığı kararın bir benzeri İngiltere'de oldu. Hükümet 2012'ye kadar tüm konutlara en az 2Mps'lik internet bağlantısı olanağı sağlamayı taahhüt etmişti ama bunu bağlayıcılığı olacak şekilde yasalaştırmadı. İngiltere'de nüfusun yüzde 73'ünün internete erişimi var. Kültür Medya ve Spor Bakanlığı'nın bir sözcüsü "İngiltere'nin, küresel servis sağlama yükümlülüğü doğrultusunda ülkedeki hemen tüm yerleşim alanlarına hızlı internet erişimi sağlanacak" dedi. Hızlı internet bağlantısının bir yasal hak haline getirilmesi, yasadışı dosya paylaşımı konusunda sert önlemler almayı planlayan ülkeler açısından sorun yaratabilir. Gerek İngiltere, gerekse Fransa, internetten sürekli olarak müzik ve film indiren kişilerin internet bağlantılarını kısıtlama ya da kesme yoluna gidilebileceğini açıklamışlardı.

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