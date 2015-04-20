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Dünya
Deutsche Welle

Finlandiya'da iktidar partisi seçimi kaybetti

Finlandiya'da Alexander Stubb liderliğindeki Muhafazakâr Parti genel seçimde hezimete uğradı.

20 Nisan 2015 14:33


Geçici sonuçlara göre 200 sandalyeli parlamentoya 49 temsilcisini göndermeyi başaran Juha Sipilä liderliğindeki Merkez Parti seçimi kazandı.

İkinci sırada AB karşıtı "Gerçek Finliler" yer aldı. Sağ popülist partiyi parlamentoda toplam 38 vekil temsil edecek. İktidardaki Muhafazakâr Parti ise 37 sandalyede kaldı.

"Gerçek Finliler" hareketinin lideri Timo Soini, yeni hükümetin kuruluş müzakerelerinde görev almayı amaçladıklarını söyledi.

İş vaadi seçim kazandırdı

Başbakanlık görevini üstlenmesi beklenen Merkez Parti genel başkanı Juha Sipilä, yeni hükümete "Gerçek Finliler"in de katkı sağlayabileceğini açıkladı.

Finlandiya kamuoyunda başarılı bir işadamı ve girişimci olarak adını duyuran 54 yaşındaki Juha Sipilä, on binlerce yeni istihdam alanı açma sözü vermişti. Seçim kampanyasında işsizlik ve Rusya ile gerginlik konuları öne çıkmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Finlandiya Alexander StubbMuhafazakâr PartiJuha SipiläMerkez PartiFinliler34;Timo SoiniFinliler34;inRusyaDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/dpa/NH/AG

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