Finlandiya'da hükümet düştü

Finlandiya’da sağ partilerden oluşan üçlü koalisyon hükümeti fiilen düştü. Merkez Parti Lideri Başbakan Juha Sipilä ve Birlik Partisi Başkanı Petteri Orpo üçlü koalisyondan Gerçek Finliler Partisi'nin yeni seçilen başkanı Jussi Halla-aho ile hükümete devam etmenin olanaklı olmadığını açıkladı.

Koalisyon ortaklarından ırkçı Gerçek Finliler Partisi'nin (Sannfinländarna Partisi) başına önceki günkü parti kongresinde ‘nefret söylemi suçu’ndan mahkum olmuş Jussi Halla-aho getirilmişti.

Hükümet ortağı Gerçek Finliler Partisi’nde meydana gelen lider değişikliğinden sonra koalisyonun iki ortağı Merkez Parti ile Birlik Partisi liderleri Gerçek Finliler Partisi’nin yeni seçilen lideri Jussi Halla-aho ile hükümetin geleceğini görüşmek üzere bu sabah (12.06.2017) bir araya geldiler.

Saat 10.00 dan itibaren üç saat süren toplantının ardından ırkçı parti lideri Jussi Halla-aho bir açıklama yapmadan toplantıdan ayrıldı.Bir süre görüşmelerini sürdüren Merkez Parti Lideri Başbakan Juha Sipilä ve Birlik Partisi Başkanı Petteri Orpo toplantıdan sonra yaptıkları açıklamada Gerçek Finliler Partisi ile yeni seçilen başkanları liderliğinde hükümete devam etmelerinin olanaklı olmadığını açıkladılar.

Erken seçim gündeme gelebilir

Siyasi gözlemciler bu açıklama ile Finlandiya’da resmi olmasa da fiilen düştüğünü, ortaya çıkan yeni durumla birlikte Merkez Parti lideri Başbakan Juha Sipilä’nin muhalefetle yeni bir koalisyon hükümeti kurmak için görüşebileceğini, sonuca ulaşılmazsa erken seçimin gündeme gelebileceği değerlendirmesinde bulunuyor.