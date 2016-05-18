Finlandiya'dan Türkiye'ye uçarak geldi, Burdur'da tüfekle vuruldu!

Finlandiya’da kayıt altına alınarak halkalanan balık kartalı, Burdur’da tüfekle vuruldu. Bucak ilçesinde vurulan balık kartalı, götürüldüğü Lisinia Yaban Hayatı Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tedaviye alındı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; balık kartalının üremesi için son yıllarda büyük çalışmalar yapıldığını söyleyen Öztürk Sarıca, balık kartalının 20-25 yıla kadar yaşayabildiğini ve balıkla beslendiğini söyledi.

Merkeze getirildiğinde sağ kanadında ciddi yaralar olduğunu aktaran Sarıca, iyileşme sürecindeki kartala, 2-3 haftalık tedavi ve rehabilitasyon uygulayacaklarını belirtti.

Tedavinin ardından,

doğaya bırakılacak.

“Balık kartalının doğaya hiçbir zararı yok ama maalesef avcılar tarafından vurulmuş.” diyen Sarıca, özellikle ilk yıl ve sonraki yıllarda popülasyonunun yüzde 10’unun kaybedildiğini ifade etti. Yapılan çalışmaların ardından canlandırılan popülasyon, kontrol altına alınıp çoğaltılma aşamasında.

Öztürk Sarıca; “Balık kartalı, Finlandiya Helsinki'de halkalanmış bir kuş. Onca yolu kat ederek, belki de defalarca göçe katılmış ama ne hikmetse Türkiye'de avcılar tarafından vurulmuş" şeklinde konuştu.

Avcılığa tamamıyla karşı olduğunu vurgulayan Öztürk Sarıca, "Sonuçta avcılık yasaları var. En azından eti yenmeyecek hayvanları vurmayın. Bu yaban hayvanları doğanın bir parçası ve her bir yaban hayvanının doğada mutlaka bir işlevi var. Siz o yaban hayvanını vurduğunuzda mutlaka zincirin parçasını koparmış oluyorsunuz ve doğanın işleyişi bozulmuş oluyor ve doğada bazı şeyler aksamaya başlıyor. Sadece eti yenmeyen değil, mümkünse hiçbir hayvanın vurulmaması gerek" ifadelerini kullandı.