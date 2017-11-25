Finlandiya’da bir fırın cırcırböceği tozundan ekmek üretti

Mahmut Can Emir / İstanbul, 24 Kasım (DHA) - Finlandiya’da bir fırın ezilmiş cırcırböceği tozu kullanarak ürettiği ekmekle küresel açlıkla mücadele edecek.

Türünün ilk örneği olan ekmeği üreten Fazer fırını, her bir ekmek için, kurutularak toz haline getirilmiş 70 adet cırcır böceği, un, buğday ve çeşitli tohumlar kullanıldığını söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) 2013 yılında en az iki milyar insanın böceklerle beslendiğini öngörmüştü.

Bm tarafından yapılan açıklamada bin 900’den fazla böcek türünün yemeklerde kullanılabileceği yer almıştı.

BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ise 2013 yılında başlattığı bir programla böcek üretimi ve tüketimini desteklemişti.

Fazer fırınının yetkilisi Juhani Sibakov, konseptin geçtiğimiz yazdan beri hazır olduğunu ancak Finlandiya yetkilileri tarafından onaylanmadan piyasaya sürülemediğini söyledi.

Finlandiya geçtiğimiz haftalarda gıda amaçlı böcek satışlarına getirilen yasağı kaldırmıştı.

Sibakov, ekmeğin normal ekmekten daha fazla protein içerdiğini söyleyerek, “Bu ekmek tüketicilere hem iyi bir protein kaynağı olacak hem de böcek bazlı yemeklere ısınmalarını sağlayacak” dedi.

Deneyenlerin aradaki farkı anlamadığı ve normal tatta bulduğu ekmek, ilk olarak Helsinki’de satışa sunuldu.

Gıda amaçlı böcek kullanımına izin veren diğer Avrupa ülkeleri ise İngiltere, Hollanda, Belçika, Avusturya ve Danimarka.