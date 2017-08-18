Finlandiya’da bıçaklı saldırı: Şüpheli gözaltına alındı

Ersin Arslan / Helsinki, 18 Ağustos (DHA) – Finlandiya’nın Åbo kenti merkezinde gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda yerel kaynaklara göre 5 kadın bir erkek olmak üzere 6 kişi yaralandı. Polis saldırganı bacağından vurarak etkisiz hale getirdi. Şüpheli gözaltına alındı.

Åbo polisinden yapılan açıklamada kent merkezindeki iki meydanda polis operasyonunun devam ettiği belirtilirken, halktan bu iki meydandan uzak durmaları istendi.

Bazı görgü tanıklarının ifadelerine göre Trätorget meydanında bir çok yaralı yerde yatıyor.

Yine bazı görgü tanıkları meydandan silah sesleri duyduğunu söyledi.

Son gelen bilgilere göre bazı görgü tanıkları ‘Allahu Ekber’ diye bağırarak koşan üç kişi gördüklerini belirtti.