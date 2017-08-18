Finlandiya’da bıçaklı saldırı: Çok sayıda yaralı (2)

Ersin Arslan / Helsinki, 18 Ağustos (DHA) – Finlandiya’nın Åbo kenti merkezinde gerçekleştirilen kimliği belirsiz kişi veya kişilerce düzenlenen saldırıda bir çok kişi bıçakla yaralandı. Saldırıda ellerinde bıçak olan birkaç kişinin olduğu bildiriliyor.

Åbo polisinden yapılan açıklamada kent merkezindeki iki meydanda polis operasyonunun devam ettiği belirtilirken, halktan bu iki meydandan uzak durmaları istendi.

Bazı görgü tanıklarının ifadelerine göre Trätorget meydanında bir çok yaralı yerde yatıyor.

Yine bazı görgü tanıkları meydandan silah sesleri duyduğunu söyledi.

Görüntü Dökümü:

- Sosyal medya görüntüsü

- Sokakta kaçışan insanlar