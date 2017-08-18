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Dünya

Finlandiya’da bıçaklı saldırı: Çok sayıda yaralı 

Ersin Arslan / Helsinki, 18 Ağustos (DHA) – Finlandiya’nın Åbo kenti merkezinde gerçekleştirilen kimliği belirsiz kişi veya kişilerce düzenlenen saldırıda bir çok kişinin bıçakla yaralandı

18 Ağustos 2017 20:10

Ersin Arslan / Helsinki, 18 Ağustos (DHA) – Finlandiya’nın Åbo kenti merkezinde gerçekleştirilen kimliği belirsiz kişi veya kişilerce düzenlenen saldırıda bir çok kişinin bıçakla yaralandı. 

Åbo polisinden yapılan açıklamada kent merkezindeki iki meydanda polis operasyonunun devam ettiği belirtilirken, halktan bu iki meydandan uzak durmaları istendi.

Bazı görgü tanıklarının ifadelerine göre Trätorget meydanında bir çok yaralı yerde yatıyor.

Yine bazı görgü tanıkları meydandan silah sesleri duyduğunu söyledi.

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