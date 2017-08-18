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Dünya
Deutsche Welle

Finlandiya'da bıçaklı saldırı

Finlandiya'nın Turku kentinde bir kişinin öldüğü, sekiz kişinin yaralandığı bıçaklı saldırının ardından bir kişi gözaltına alındı.

18 Ağustos 2017 20:09

Finlandiya'nın Turku kentinde bıçaklı bir saldırı gerçekleşti. Saldırının ardından yerel haber ajansı STT'ye bilgi veren hastane yetkilileri, olayda en az sekiz kişinin yaralandığını, bir kişinin de hayatını kaybettiğini belirtti.

Polisin Twitter'daki açıklamasında, "Şüpheli bacaklarından vuruldu" denildi. Polis tarafından, "İnsanlara, Turku'nun merkezine gitmemelerini tavsiye ediyoruz" uyarısı yapıldı.

Finlandiya polisi, bıçaklı saldırı sonrası Helsinki havalimanı ve metro istasyonlarında güvenlik önlemlerini artırdı. Ayrıca polis, başka şüpheliler de olabileceği düşüncesiyle bölgede operasyon başlattı. Finlandiya kamu televizyonu Yle, polis operasyonunun, Turku'nun kent merkezindeki meydana odaklandığını ve bölgedeki işletmelerin alınan güvenlik önlemi kapsamında kapatıldığını bildirdi.

Finlandiya Başbakanı Juha Sipila, Bakanlar Kurulu toplantısına girmeden önce attığı Tweet'te, "Hükümet Turku'daki durumu yakından takip ediyor. Polis operasyonu sürüyor" dedi.

© Deutsche Welle Türkçe

Reuters/AFP,CÖ/BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Finlandiya TurkuTurkuSTTTwitterHelsinkiYleBaşbakanı Juha Sipila Bakanlar KuruluTweetDeutsche Welle Türkçe Reuters/AFPCÖ/BÖ

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