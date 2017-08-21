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Dünya

Finlandiya'da 2 kişiyi öldüren bıçaklı saldırganın kimliği belli oldu

Saldırganın Faslı sığınmacı Abdurrahman Mechkah olduğu açıklandı

21 Ağustos 2017 14:38

Finlandiya'nın Turku kentinde bıçaklı saldırı düzenleyen ve 2 kadını öldürüp 8 kişiyi yaralayan şüphelinin Abdurrahman Mechkah adlı 18 yaşında Faslı bir sığınmacı olduğu açıklandı.

Finlandiya mahkemesi, e-posta yoluyla yaptığı açıklamada, olayın 'terör niyetli cinayet ve cinayet teşebbüsü' olarak değerlendirildiğini belirtti.

Mahkeme, şu an hastanede tedavi altında olan Mechkah'ın hazırlık soruşturması aşamasında gözaltında tutulmasını talep etti.

18 Ağustos’ta yaşanan silahlı saldırıda 2 kişi yaşamını yitirmiş, 8 kişi yaralanmıştı.

 

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