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Dünya

Finlandiya'da bıçaklı saldırı; 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Turku şehrinde meydana gelen olayda saldırgan gözaltına alındı

18 Ağustos 2017 20:08

İspanya'nın Barcelona şehrindeki terör saldırısı sıcaklığını korurken, bu kez de Finlandiya'dan saldırı haberi geldi.

Turku şehrindeki  Puutori-Market Squar'de meydana gelen olayda 7 kişinin bıçaklandığı, saldırganın ise bacağından vurulduğu açıklandı. The Turun Sanomat gazetesi, saldırıda bir kişinin öldüğünü duyurdu. 

Saldırganın gözaltına alındığını duyuran polis, vatandaşlara şehir merkezinden uzak durmaları çağrısında bulundu.

​Helsinki'de güvenlik önlemleri arttırıldı

Finlandiya polisi  saldırının ardından başkent Helsinki'deki havalimanı ile tren istasyonların da güvenlik önlemlerinin arttırıldığını açıkladı.

Finlandiya Başbakanı Juha Sipila, Bakanlar Kurulu toplantısına girmeden önce attığı Tweet'te, "Hükümet Turku'daki durumu yakından takip ediyor. Polis operasyonu sürüyor" dedi.

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