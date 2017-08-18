Finlandiya'da bıçaklı saldırı; 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

İspanya'nın Barcelona şehrindeki terör saldırısı sıcaklığını korurken, bu kez de Finlandiya'dan saldırı haberi geldi.

Turku şehrindeki Puutori-Market Squar'de meydana gelen olayda 7 kişinin bıçaklandığı, saldırganın ise bacağından vurulduğu açıklandı. The Turun Sanomat gazetesi, saldırıda bir kişinin öldüğünü duyurdu.

Saldırganın gözaltına alındığını duyuran polis, vatandaşlara şehir merkezinden uzak durmaları çağrısında bulundu.

​Helsinki'de güvenlik önlemleri arttırıldı

Finlandiya polisi saldırının ardından başkent Helsinki'deki havalimanı ile tren istasyonların da güvenlik önlemlerinin arttırıldığını açıkladı.

Finlandiya Başbakanı Juha Sipila, Bakanlar Kurulu toplantısına girmeden önce attığı Tweet'te, "Hükümet Turku'daki durumu yakından takip ediyor. Polis operasyonu sürüyor" dedi.