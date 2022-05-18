Finlandiya ve İsveç üyelik için resmen NATO'ya başvurdu

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Finlandiya ve İsveç, NATO'ya katılmak için başvurularını ittifakın Brüksel'deki genel merkezinde resmen sundu.

İki kuzey ülkesinin büyükelçileri NATO merkezinde başvuru mektuplarını birlikte sundu. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg yapılan kısa törende, "Bu tarihi bir an, bunu değerlendirmeliyiz" dedi.

Stoltenberg, "Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılma talebinden memnunum. Siz bizim en yakın partnerlerimizsiniz; ittifaka katılmanız bizim birleşik savunmamızı güçlendirecek" diye konuştu.

Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılma talebi, Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya başlattığı saldırının Avrupa'nın güvenlik mimarisinde sebep olduğu en büyük değişimlerden biri olarak görülüyor. İki ülke de Soğuk Savaş boyunca tarafsız kalmıştı.

Bir ülke NATO üyesi olmak için başvuru yapmaya karar verdiğinde askeri ittifakın resmi davette bulunması için 30 üye ülkenin oy birliği gerekiyor. Oy birliği sağlanır ve resmi davetiye gönderilirse NATO ve başvuruyu yapan ülke arasında üyelik müzakereleri başlıyor; aynı zamanda başvuru tüm ülkelerin ulusal parlamentolarında oylanıyor.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bu ülkelerdeki 'terör örgütü varlığı' nedeniyle üyeliklerini desteklemeyeceklerini ifade etti. Erdoğan, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyeliği konusunda, "Her iki ülkenin de terör örgütlerine karşı açık ve net bir tavrı söz konusu değil. Türkiye'ye yaptırım uygulayan ülkelerin, bir güvenlik örgütü olan NATO'ya girmesine 'evet' demeyiz" dedi.