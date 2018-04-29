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BBC Türkçe

Finlandiya polisi: Turku zanlısı kadınları hedef aldı

Finlandiya polisi dün Turku kentinin merkezinde iki kişinin hayatını kaybetmesine yol açan bıçaklı saldırının kadınları hedef alan bir 'terör olayı' olduğunu açıkladı. Polis, 18 yaşındaki zanlının Fas asıllı olduğunu, sığınma başvurusu sürecinde yer aldığ

29 Nisan 2018 20:30

Finlandiya polisi dün Turku kentinin merkezinde iki kişinin hayatını kaybetmesine yol açan bıçaklı saldırının kadınları hedef alan bir 'terör olayı' olduğunu açıkladı.

Polis, 18 yaşındaki zanlının Fas asıllı olduğunu, sığınma başvurusu sürecinde yer aldığını ve 2016 yılında ülkeye geldiğini duyurdu.

Zanlı, polis tarafından bacağından vurularak gözaltına alınmıştı.

Polis yaptığı yazılı açıklamada "Olaya bir cinayet vakası muamelesi yapıldı, ancak gece gelen ek bilgiler işlenen suçların terör saldırısı olduğuna işaret ediyor" dedi.

Finlandiya Ulusal Soruşturma Bürosu amiri Christa Granroth, Cumartesi günü gazetecilere yaptığı açıklamada "Saldırganın özellikle kadınları hedef aldığını ve yaralanan erkeklerin kadınları savunmaya çalışırken yaralandıklarını düşünüyoruz" dedi.

Polis hayatını kaybedenlerin ikisinin de Finlandiya vatandaşı ve kadın olduğunu, ayrıca yaralılardan altısının kadın olduğunu açıkladı.

Granroth, "Yaralanan erkeklerden biri, kurbanlardan birine yardım etmeye çalışırken, bir diğeri de saldırganı durdurmaya çalışırken yaralandı" dedi.

Saldırıyla ilgili Fas asıllı dört kişi daha gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak altıncı bir kişi içinse uluslararası arama emri çıkarıldı.

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