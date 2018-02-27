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Spor

Finlandiya Erkek Basketbol Milli Takımı Başantrenörü Dettmann: "EuroLeague milli takımlara saygı göstermiyor"

İSTANBUL,(DHA) - FİNLANDİYA Erkek Basketbol Milli Takımı Başantrenörü Henrik Dettmann, EuroLeague maçı nedeniyle Petteri Koponen'i milli takıma göndermeyen Barcelona Kulübü ve takvimini milli takım takvimine uygun hale getirmeyi reddeden EuroLeague'i eleş

27 Şubat 2018 16:01

İSTANBUL,(DHA) - FİNLANDİYA Erkek Basketbol Milli Takımı Başantrenörü Henrik Dettmann, EuroLeague maçı nedeniyle Petteri Koponen\'i milli takıma göndermeyen Barcelona Kulübü ve takvimini milli takım takvimine uygun hale getirmeyi reddeden EuroLeague\'i eleştirdi.
Bir dönem Türkiye\'de Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı\'nı da çalıştıran Henrik Detmann, FIBA Dünya Kupası Elemeleri 2019\'da Bulgaristan karşısında aldıkları 75-70\'lik galibiyet sonrasında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Dettmann, Barcelona\'nın Sasha Vezenkov\'u Bulgaristan Milli Takımı\'na gönderip Petteri Koponen\'i Finlandiya Milli Takımına göndermemesi üzerine Barcelona Kulübü\'nü eleştirirken, EuroLeague\'i milli takımlara saygı göstermemekle suçladı.
Dettmann, EuroLeague\'in kendi maç takvimini, FIBA Dünya Kupası Elemeleri maçları ile çakışacak şekilde hazırlayarak takvim çatışması yarattığını ve böylece milli takımlarını temsil etmek isteyen oyuncularla kulüplerini zor durumda bıraktığını belirtti.
Barcelona Kulübü\'nün yaptığının sportmenlikten çok uzak bir hareket olduğunu ifade eden Dettmann, \"İspanya kanunlarına göre aslında oyuncuların milli takımlarına gitmesi gerekiyor. Bu durum maalesef sporun ruhuna dair hiç iyi bir imaj çizmiyor. EuroLeague\'in takvimi ve Barcelona\'nın bu kararı yüzünden hareketi yüzünden ilk 5\'te yer alan oyun kurucu ve şutörümüz yoktu. Son pencerede CSKA Moskova Rus oyuncularının milli takımlarına gitmesine izin verirken, Nando de Colo\'nun Fransa için oynamasına izin vermedi. Bu iyi bir şey değil. EuroLeague, sadece Avrupa basketbolu için değil, genel olarak spora zarar veriyor. Bazıları FIBA\'nın sistemi değiştirmesi gerektiğini söylüyor, ben bunun doğru olduğunu düşünmüyorum. EuroLeague birkaç elit kulüp tarafından yönetiliyor ve kalan kulüpler için bir kazanç teşkil etmiyor. EuroLeague, son yarım yılda yaptıklarına devam ederse kendi ayaklarına sıkacak\" dedi.
(FOTOĞRAFLI)

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