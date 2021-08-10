Finlandiya'daki bin yıllık kalıntılar, yüksek statülü non-binary bir kişiye ait olabilir

Avrupa Arkeoloji Dergisi'ndeki araştırmaya göre, Finlandiya'nın güneyindeki Hattula'daki geç demir çağı mezarının kalıntıları, yüksek statülü non-binary bir kişiye ait olabilir.

Araştırmacılar, Finlandiya'daki 1000 yıllık mezarın modern analizlere göre, eski toplumlardaki cinsiyet rolleri hakkında uzun süredir devam eden inançlara meydan okuduğunu ve non-binary bireylerin sadece toplumda kabul edilmekle kalmayıp, topluluklarının saygın üyeleri olabileceğini söyledi.

İlk olarak 1968 yılında inşaat çalışmaları sırasında keşfedilen mezarda, arkeologlar, oval broş mücevherlerin yanı sıra, ölünün dönemin tipik kadınsı kostümünü giymiş olduğunu düşündüren yünlü giysi parçalarının bulunduğunu söyledi.

Ancak alışılmadık bir şekilde, mezar aynı zamanda kişinin sol tarafına yerleştirilmiş kılıçlarla daha çok erkeklikle ilişkilendirilen donanımlara sahipti.

Yeni bulgular, "erken ortaçağ İskandinavya'sının ultramaskülen ortamında, kadınsı sosyal rollere sahip erkeklerin ve kadınsı kıyafetler giyen erkeklerin saygısız ve utanç verici olduğu" fikrine meydan okuyor.

Turku Üniversitesi'nden arkeolog Ulla Moilanen, "Gömülü birey, topluluğunun oldukça saygın bir üyesi gibi görünüyor. Mezarda, değerli kürkler ve nesnelerle birlikte yumuşak bir kuş tüyü battaniyenin üzerine yatırılmış" dedi.