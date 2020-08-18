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Dünya

Finlandiya'da ikinci dalga hazırlığı; parasetamol ve deksametazon satışlarına kısıtlama getirdi

18 Ağustos 2020 17:51

Finlandiya, yeni tipi Koronavirüs (Covid-19) salgınının ikinci dalgasına hazırlık olarak yaygın olarak kullanılan bazı ilaçların salgın döneminde bulunabilmesi için, satışına kısıtlama getireceklerini duyurdu.

Finlandiya Sağlık Bakanlığı'nın salı günü yaptığı açıklamaya göre parasetamol ve anti-inflamatuvar ilaç deksametazon her defasında yalnızca üç ay yetecek kadar alınabilecek. AFP haber ajansına göre bu uygulama gelecek yıl Ocak ayına kadar geçerli.

Sağlık Bakanlığı, yeni sınırlandırmanın amacının, sonbahar ve kış aylarında “küresel çapta olası talep artışına karşı hazırlıklı olmak” olduğunu söyledi.

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