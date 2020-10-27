Finlandiya'da binlerce hastanın psikoterapi görüşmeleri hacklendi; özel görüşmeler internete sızdırıldı

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Finlandiya'da binlerce hastanın gizli tutulması gereken psikoterapi seanslarının içeriği bir grup tarafından hacklenerek internete sızdırıldı. Olayla ilgili İçişleri Bakanlığı harekete geçti.

The Guardian'da yer ala habere göre, Finlandiya polisi bir hacker grubunun ülkedeki 25 terapi servisinin sahibi Vastaamo'nun sistemine girdi. Binlerce hastanın gizli tutulması gereken kayıtlarına ulaşıldı. Hackerlar hastalara mail göndererek özel görüşmelerin içeriğinin internete sızdırılmaması için 200 Euro istedi.

Finlandiya İçişleri Bakanı Maria Ohisalo, "Vastaamo veri sızıntısı herkesi şoke eden bir olay oldu. Finlandiya, akıl sağlığında yardımın herkes için erişilebilir ve güvenli olduğu bir ülke olmalı" dedi. İçişleri Bakanlığı, kriz masasını açarak konuya ilişki harekete geçti.

Güvenlik uzmanları en az 2 bin hasta ve doktor arasında konuşmaları içeren 10 gigabayt büyüklüğünde verinin 'dark web'de görüldüğünü söyledi.