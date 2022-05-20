Finlandiya Cumhurbaşkanı'ndan Beyaz Saray'da Türkiye'ye ılımlı mesajlar

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Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, ABD ziyareti sırasında İsveç ile kendilerinin NATO'ya üyelik müzakere sürecinin başlamasını engelleyen Ankara'ya ılımlı mesajlar gönderdi.

Niinistö, Beyaz Saray'ın Gül Bahçesi'nden yaptığı açıklamada, "Finlandiya'nın her zaman Türkiye'yle gururlu ve iyi ikili ilişkileri olmuştur. NATO üyesi olarak Türkiye'nin güvenliğini sağlamayı taahhüt ediyoruz; tıpkı Türkiye'nin de bizimkini sağlamaya taahhüt edeceği gibi" dedi.

Beyaz Saray'da yapılan görüşmeden sonra ABD Başkanı Joe Biden ve İsveç lideri Magdalena Ardersson ile gazetecilere açıklamalarda bulunan Niinistö, "Biz terörü ciddiye alıyoruz. Her türlü terörizmi kınıyoruz ve onunla mücadele içindeyiz" diye konuştu.

Finlandiya lideri, "Türkiye'nin bizim üyeliğimizle ilgili endişelerini açık ve yapıcı şekilde masaya yatırmaya hazırız. Bu görüşmeler zaten yapıldı ve önümüzdeki günlerde de devam edecek" ifadelerini kullandı.

Niinistö, Finlandiya'nın ittifaka yapabileceği katkılara dikkat çekerek ülkesinin Avrupa'nın en güçlü ordularından birine sahip olduğuna dikkat çekti.

İsveç Başbakanı Andersson da, "Hükümetimiz şu anda gündeme gelebilecek tüm sorunları görüşmek için Türkiye dahil tüm NATO üyeleriyle farklı seviyelerde görüşmeler yapıyor" dedi.

Biden, iki ülkenin de üyeliğini desteklediklerini tekrar vurguladığı konuşmasında Türkiye'nin muhalefetine değinmedi; ancak "Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmak için tüm gereklilikleri fazlasıyla karşıladığını" belirtti.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan; İsveç ile Finlandiya'yı ülkelerinde PKK ve YPG'nin barınmasına izin vermekle ve finansal desteklemekle suçluyor. Erdoğan dün, "NATO’ya Finlandiya ve İsveç’in girmesine 'hayır' diyeceğimizi ilgili arkadaşlarımıza söyledik, yolumuza bu şekilde devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.