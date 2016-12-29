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BBC Türkçe

Finlandiya bir polisi uyuşturucu kaçakçılığından suçlu buldu

Finlandiya'da bir mahkeme, bir uyuşturucuyla mücadele biriminin eski müdürünü uyuşturucu kaçakçılığı ve diğer suçlardan 10 yıl hapse mahkum etti.

29 Aralık 2016 23:29

Finlandiya'da bir mahkeme, bir uyuşturucuyla mücadele biriminin eski müdürünü uyuşturucu kaçakçılığı ve diğer suçlardan 10 yıl hapse mahkum etti.

Helsinki Uyuşturucuyla Mücadele Birimi'nin eski müdürü Jari Aarnio, yaklaşık 800 kilo esrarı ülkeye sokan bir çeteye yardım etmekten suçlu bulundu.

2011-2012 yıllarında gerçekleşen kaçakçılık olayında esrarı Hollanda'dan Finlandiya'ya getirildiği belirtiliyor.

Aarnio, 59, uyuşturucuyla ilgili beş ayrı suçtan ve bir kişiyi tehdidin de aralarında bulunduğu 17 diğer suçtan mahkumiyet giydi.

Aarnio suçlamaları reddediyor.

Aarnio, uyuşturucuyla mücadele biriminde 30 yıl çalıştıktan sonra 2013 yılında tutuklanmıştı.

Eylül ayında görülen başka bir davada Aarnio, dolandırıcılıktan üç yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Finlandiya'da suç oranları Avrupa'nın diğer ülkelerine göre düşük.

Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün hazırladığı endekste Finlandiya, Danimarka'nın ardından yolsuzluk algısının en az görüldüğü ikinci ülke olarak yer alıyor.

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