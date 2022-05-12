Finlandiya başbakanı ve cumhurbaşkanı, NATO üyeliği için 'derhal' başvuru çağrısı yaptı

Finlandiya cumhurbaşkanı ve başbakanı, ülkeyi "derhal" NATO üyeliğine başvurmaya çağırdı.

Sauli Niinisto ve Sanna Marin ortak bir açıklama yaparak, önümüzdeki birkaç gün içinde bu konuda bir karar beklediklerini söylediler.

Finlandiya'nın NATO üyeliği seçeneğini değerlendirmesi, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından gündeme geldi.

Finlandiya, Rusya ile 1.300 kilometrelik bir sınırı paylaşıyor. Şimdiye kadar doğu komşusunun tepkisini almamak için NATO'nun dışında kaldı.

Finlandiya, NATO konusunda kararını, parlamento ve diğer üst düzey siyasi figürlerin değerlendirmesi sonrasında Pazar günü resmen açıklayacak.

İsveç de benzer bir kararı aynı gün açıklayacağını söyledi.

Bu iki İskandinav ülkesi bugüne dek tarafsızlıklarını korumuştu.

Rusya, iki ülkeyi uzun süredir devam eden askeri bağlantısızlık politikasını terk etmemeleri konusunda uyardı ve aksi halde bazı karşı önlemler almakla tehdit etti.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinisto ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i suçlayarak "Buna sen sebep oldun" dedi.

NATO üyeliği için kriterlerden biri demokratik olma şartı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, iki ülkeyi de memnuniyetle karşılayacaklarını söyledi.