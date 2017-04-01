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Dünya

Finlandiya Başbakanı, uçağı kendisi kullanıyor

Finlandiya Başbakanı resmi ziyaretlerde kullanılan uçakların masraflarını şahsi parası ile ödüyor

01 Nisan 2017 14:26

Finlandiya Başbakanı Juha Sipiliä resmi yolculuklarda kullandığı uçağın pilotluğunu kendi yapıyor.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre 55 yaşındaki başbakan ve milyoner iş adamı Sipiliä'nın aynı zamanda havacılık uzmanı olduğunu yazan Le Parisien gazetesi, başbakanın sadece uçağı kullanmakla kalmayıp resmi ziyaret için kiralanan uçakların kira masraflarını da şahsi parası ile ödediğini bildirdi.

AB'nin 60. yıldönümü toplantısına
giden Roma uçağını da kullandı

Başbakanlık görevine gelirken tutumlu olma sözü verdiği söylenen Finlandiya başbakanının tüm hükümete örnek olduğu ifade ediliyor.

Başbakan olduğundan beri yapılan 19 resmi ziyaretin hepsinde kiralanan uçakları şahsen kullandığı Başbakanlık sözcüleri tarafından bildirilen Sipiliä, son olarak Avrupa Birliği'nin 60. yıldönümü için İtalya'nın başkenti Roma'da yapılan toplantıya katılmak için geldiği uçağın pilotluğunu da yaptığı açıklandı.

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