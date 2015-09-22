Finlandiya Başbakanı Sipilä Berlin'e geliyor



Almanya Başbakanı Angela Merkel Finlandiyalı mevkidaşını askeri törenle karşılayacak. Başbakanlık konutunda yapılacak görüşmede ikili, bölgesel, küresel ve ekonomik konular ele alınacak. Liderler öğle yemeğinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Evini sığınmacılara tahsis etti

Merkel- Sipilä buluşmasında sığınmacı krizinin öne çıkması bekleniyor. Juha Sipilä liderliğindeki Merkez Parti 200 sandalyeli Finlandiya Parlamentosuna nisan ayında yapılan seçimde 49 temsilcisini göndermeyi başarmış ve seçimi kazanmıştı. Sipilä sığınmacı krizinde ılımlı görüşleriyle biliniyor.

Finlandiya lideri bir süre çok sık kullanmadığını belirttiği evini ülkeye gelen ve kalacak yer sıkıntısı yaşayan Suriyeli sığınmacılara tahsis edeceğini açıklayarak dikkatleri üzerine çekmişti.

AB üyesi devlet ve hükümet başkanları da yarın Brüksel'de toplanarak sığınmacı krizini değerlendirecek.