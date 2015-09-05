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Dünya

Finlandiya Başbakanı evini Suriyeli sığınmacılara açacak

Finlandiya Başbakanı Sipilä, 'Hepimiz aynanın karşısına geçip sığınmacılara nasıl yardımcı olabileceğimizi kendimize sormalıyız' dedi

05 Eylül 2015 20:42

Finlandiya Başbakanı Juha Sipilä’nın Kempele bölgesinde bulunan ve çok sık kullanmadığını belirttiği evini ülkeye gelen ve kalacak yer sıkıntısı yaşayan Suriyeli sığınmacılara tahsis edeceği açıklandı.

Konu ile ilgili konuşan Başbakan Sipilä, "Hepimiz aynanın karşısına geçip sığınmacılara nasıl yardımcı olabileceğimizi kendimize sormalıyız" dedi.

Finlandiya devlet televizyonu YLE’ye konuşan Başbakan Sipilä, bölgedeki kilise ve sivil toplum örgütlerine de kalacak yer ihtiyacı konusunda çağrıda bulunduğunu ifade etti.

Sığınmacılar konusunda Avrupa’nın dayanışma içerisinde olmadığını belirten Finlandiya başbakanı, bu durumun Avrupa sınırları içerisinde yaşanan sığınmacı krizinin çözümünün önündeki en büyük engel olduğunu da sözlerine ekledi.

Finlandiya halen AB üyesi ülkeler arasında en az Suriyeli sığınmacıya kapılarını açan ülkelerden birisi ve bundan dolayı komşusu İsveç’ten yoğun eleştiri alıyor.

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