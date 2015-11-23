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Dünya

Finlandiya Başbakanı, acil durum uçağının tuvaletinde seyahat etti!

Juha Sipila, Oulu kentine gitmek için ancak bir acil durum uçağını bulunca, uçağın tuvaletinde seyahat etti

23 Kasım 2015 21:28

Finlandiya’nın başkenti Helsinki’den ülkenin kuzeyinde yer alan Oulu kentine giden Finlandiya Başbakanı Juha Sipila, bir acil durum uçağının tuvaletinde seyahat etmek zorunda kaldı. Olay, ülkede şaşkınlıkla karşılandı.

Russia Today’in Helsingin Sanomat’tan aktardığı habere göre, Helsinki’deki toplantıların beklenenden uzun sürmesi üzerine eşiyle birlikte birkaç uçağı kaçıran Sipila, Oulu’ya gitmek için bir acil durum uçağını yakaladı.  Ne var ki, uçakta yalnızca bir koltuğun boş olduğunu fark eden Sipila, yerini eşine verdi ve bir saat boyunca tuvalette seyahat etti.

 

 

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