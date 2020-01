Finlandiya - Türkiye maçının ardından

Mircea Lucescu: \"Ampute Milli Takımı\'nı bütün kalbimle tebrik ediyorum\"

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu mücadelesinde Finlandiya ile 2-2 berabere kalan A Milli Takım\'da, teknik direktör Mircea Lucescu, mücadelenin ardından Turku kentindeki Veritas Stadyumu\'nda açıklamalarda bulundu.

İngiltere\'yi 2-1 mağlup edip Avrupa Şampiyonu olan Türkiye Milli Ampute Futbol Takımı\'nı kutlayarak sözlerine başlayan deneyimli çalıştırıcı, \"Riva\'da bir ay beraber yaşadığımız ekip, hemen hemen tüm oyuncuları tanıyorum. Ne kadar zor şartlar altında çalıştıklarını çok iyi biliyorum. Karakterlerini ortaya koyacaklarından emindim. Avrupa Şampiyonu olacaklarından emindim, buradan onları tekrar tebrik ediyorum. Hepsini öpüyorum, bütün kalbimle tebrik ediyorum. Başardıkları hepimiz için çok güzel bir örnek oluşturdu\" ifadelerini kullandı.

LUCESCU: \"FUTBOLCULAR DEĞİL BEN HATALIYIM\"

Lucescu, Finlandiya maçıyla ilgili olarak şu değerlendirmelerde bulundu:

\"Oyuncularımın isteklerinden ise çok mutluyum. Üst tura çıkamama konusunda ise futbolcular değil ben hatalıyım. Maçlara hazırlanmak için az bir zamanım oldu. Hırvatistan ve Finlandiya karşılaşmaları, milli maçlar dönemindeki ikinci maçlarımızda her zaman daha iyiydik. Çok tecrübeli oyunculara tekrardan şans verdim. Onlara büyük güvenim var. Hırvatistan maçında çok iyi performans gösterdiler ama İzlanda maçında yediğimiz ilk golden sonra oyun disiplininden koptuk. Bugün 7 oyuncu değişikliğiyle maça çıktık. Tıpkı Ukrayna maçından sonraki gibi bunun da güzel sonuçlarını gördük.\"

Lucescu, Finlandiya ile ağır saha şartlarında mücadele ettiklerini, zor bir sahada oynadıkları dile getirdi.

Oyuncularının ilk kez böyle ağır saha şartları altında oynadığını belirten Lucescu, \"İlk 35 dakika harikaydılar, oyunu domine ettik. Finlandiya daha sonra fizik gücünü kullanarak, alışık oldukları sahada etkinliğini artırdı. Daha iyisini yapabilirdik. 3-4 kontratakta son vuruşlarda becerikli olamadık. Oyuncularımın çıkardığı oyundan memnunum. Selçuk adına da çok mutluyum. Daha fazlasını hak ediyor. Milli Takım\'da oynayan diğer Türk oyuncuların hak ettiği gibi kendi kulübünde daha fazla zaman bulması gerektiğini düşünüyorum\" dedi.

\"İLK MAÇ FİNLANDİYA İLE OLSAYDI FARKLI OLURDU\"

İzlanda maçında cezası nedeniyle yedek kulübesinde olamamasının takımı olumsuz etkilediğini söyleyen Rumen çalıştırıcı, \"Göze hoş gelen bir futbol değil, çok basit uzun hava topları, fizik gücünü son haddine kadar kullanıyorlar. Onlara karşı oynamak kolay değildi ama ikinci maç İzlanda, ilk maç Finlandiya olsaydı farklı bir sonuç ortaya çıkardı. Oyuncularım İzlanda maçına geldiklerinde birçoğu antrenmansızdı, bunu da sahada gördük. Benim kenarda olmamamı, bir orkestranın şefi olmadan müzik çalmasına benzetebilirsiniz. İzlanda maçında kenarda olsaydım, herhalde birinci golü yemezdik. Oyuncumuzun 1,90\'ın üzerindeki bir oyuncuya sıçramaması gerektiğini zaten söylerdim. Rakip de topu aldı ve sonuçta verdiği pas gol oldu. Caner de rakibinin 10 metre önündeydi, yapması gerekeni yapamadı. O ana kadar iyi oynamıştık. Hırvatistan maçındaki gibi bütün taktiği ve disiplini elimizde tutabilseydik o maçı da kazanabilirdik. Çok yazık oldu. Bu benim ve bütün oyuncularım için büyük bir ders oldu\" açıklamasını yaptı.

\"TÜM SİSTEMİ DEĞİŞTİRMEYE GEREK YOK\"

Tüm sistemi değiştirmeye gerek olmadığını söyleyen Lucescu, sorunun mental olduğunu savunarak şunları söyledi ve basın toplantısını noktaladı:

\"Köklü bir değişim yapmaya gerek yok. Türk futbolcuların hiçbiri kendi kulüplerinde oynamıyor. Bir oyuncunun topa sahip olma, oyunun yönünü değiştirme gibi özelliklerini üç günlük kampla yükseltemezsiniz. Zor bir dönemde Türk Milli Takımı\'nı devraldım ama bu oyuncularla daha güzel yerlere geleceğimize inanıyorum. Oyuncular arasında rekabeti iyi kurmak lazım. Kendi kulüplerinde oynamaları lazım. Bu seviyede oynayabilmek için fizik güçlerini kazanmaları gerekiyor. Ekibimiz tüm rakiplerinden daha az koşan bir ekip durumunda. Kulüplerin, Türk Milli Takımı\'nda oynayan oyuncularını Türk Milli Takımı\'na hazırlaması lazım.\"

KANERVA: \"HER İKİ TARAF İÇİN DE GÜZEL BİR GECEYDİ\"

Finlandiya A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Markku Kanerva da, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri\'nde Türkiye ile 2-2 berabere kaldıkları mücadelenin ardından Turku kentinde bulunan Veritas Stadı\'nda açıklamalarda bulundu.

Her iki takımın da çok keyifli bir mücadele izlettirdiğini söyleyen Kanerva, \"Her iki taraf için de güzel bir geceydi. Geriye düştük ve o ana kadar etkili olamadık. Daha sonra takımım dengeyi sağladı ve sahadan beraberlikle ayrılmayı bildi\" diye konuştu.

Karşılarında hırslı bir takım olduğunun altını çizen Kanerva, \"Türkiye hırslı bir futbol ortaya koydu. Bunu maçtan önce de söylemiştim. Türkiye beni şaşırtan bir görüntü ortaya koymadı. Oyuncularım da çok iyi mücadele etti ve karşılaşma beraberlikle tamamlandı\" dedi.

\"GELECEKTE DAHA GÜÇLÜ BİR FİNLANDİYA MİLLİ TAKIMI OLUŞTURACAĞIZ\"

Dünya Kupası\'na katılamadıklarını ve şimdi gelecek maçlara çok daha iyi hazırlanmaları gerektiğini açıklayan Finlandiyalı çalıştırıcı, \"11\'inci ayda Estonya ile bir maçımız var. Sonrasında da önemli karşılaşmalar oynayacağız. Gelecekte daha güçlü bir Finlandiya Milli Takımı oluşturmak istiyoruz\" değerlendirmesinde bulundu.

Markku Kanerva son olarak, Türkiye karşısında sahada birçok genç oyuncuya şans verdiğini hatırlatarak, \"Genç oyunculara her zaman şans vermek gerektiğine inanıyorum. Bu sayının artması için çalışıyoruz\" diyerek sözlerini noktaladı.

TARAFTARLARDAN TEPKİ

Öte yandan Finlandiya ile berabere kalan A Milli Takım\'ın oyuncuları stattan ayrılırken taraftarlar tarafından tepkiye maruz kaldı. Birçok Türk taraftar, takıma, \"Neden oynamıyorsunuz\" sorusunu yöneltirken, Hakan Çalhanoğlu dışındaki milli oyuncular, taraftarlara imza dağıtmadı.

